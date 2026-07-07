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Odborníci: Juhozápadný Pacifik čoraz viac ohrozujú klimatické zmeny
Vody juhozápadného Pacifiku sa podľa WMO otepľujú a stávajú sa kyslejšími, čo má negatívny vplyv na miestne hospodárstvo a zároveň poškodzuje morské ekosystémy.
Autor TASR
Ženeva 7. júla (TASR) - Oblasť juhozápadného Tichomoria je vystavená narastajúcemu riziku v dôsledku otepľovania oceánov, morských vĺn, horúčav a stúpajúcej hladiny mora, varovala v utorok vo svojej správe Svetová meteorologická organizácia (WMO). TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.
Vody juhozápadného Pacifiku sa podľa WMO otepľujú a stávajú sa kyslejšími, čo má negatívny vplyv na miestne hospodárstvo a zároveň poškodzuje morské ekosystémy. Stúpajúca hladina morí zase ohrozuje zraniteľné pobrežné komunity a nízko položené ostrovné štáty.
Tento región zaznamenal vlani druhý najteplejší rok v histórii meraní, „pričom extrémne počasie spôsobilo rozsiahle narušenia, hospodárske škody a straty na ľudských životoch“, uviedla WMO.
Ročná priemerná teplota vzduchu nad pevninskými aj oceánskymi oblasťami bola v roku 2025 približne o 0,37 stupňa Celzia vyššia ako priemer za obdobie rokov 1991 až 2020.
Hladina mora v juhozápadnom Pacifiku zase stúpala v rokoch 1999 až 2025 priemerným tempom 3,7 milimetra ročne.
„Pre mnohé krajiny a územia v juhozápadnom Tichomorí má oceán kľúčový význam pre živobytie, hospodárstvo a odolnosť,“ uviedla generálna riaditeľka WMO Celeste Saulová.
„V roku 2025 čelil tento región otepľovaniu oceánov, stúpajúcej hladine morí, morským vlnám horúčav a acidifikácii oceánov, a to popri tropických cyklónoch a pokračujúcej strate ľadu z tropických ľadovcov,“ upozornila.
Tamojšie oceány sa stávajú kyslejšími v dôsledku absorpcie čoraz väčšieho množstva oxidu uhličitého. „Acidifikácia oceánov spolu s ich otepľovaním a odkysličovaním ovplyvňuje morské ekosystémy, biotopy a biodiverzitu,“ objasnila WMO.
V roku 2025 sa odhadovalo, že zostávajúci horský ľadový pokryv v indonézskej provincii Papua predstavoval len približne dve percentá ľadovej plochy pozorovanej v roku 1988.
„Očakáva sa, že posledný zostávajúci tropický ľadovec v regióne zmizne do konca roka 2026 alebo začiatkom roka 2027,“ skonštatovala WMO.
Vody juhozápadného Pacifiku sa podľa WMO otepľujú a stávajú sa kyslejšími, čo má negatívny vplyv na miestne hospodárstvo a zároveň poškodzuje morské ekosystémy. Stúpajúca hladina morí zase ohrozuje zraniteľné pobrežné komunity a nízko položené ostrovné štáty.
Tento región zaznamenal vlani druhý najteplejší rok v histórii meraní, „pričom extrémne počasie spôsobilo rozsiahle narušenia, hospodárske škody a straty na ľudských životoch“, uviedla WMO.
Ročná priemerná teplota vzduchu nad pevninskými aj oceánskymi oblasťami bola v roku 2025 približne o 0,37 stupňa Celzia vyššia ako priemer za obdobie rokov 1991 až 2020.
Hladina mora v juhozápadnom Pacifiku zase stúpala v rokoch 1999 až 2025 priemerným tempom 3,7 milimetra ročne.
„Pre mnohé krajiny a územia v juhozápadnom Tichomorí má oceán kľúčový význam pre živobytie, hospodárstvo a odolnosť,“ uviedla generálna riaditeľka WMO Celeste Saulová.
„V roku 2025 čelil tento región otepľovaniu oceánov, stúpajúcej hladine morí, morským vlnám horúčav a acidifikácii oceánov, a to popri tropických cyklónoch a pokračujúcej strate ľadu z tropických ľadovcov,“ upozornila.
Tamojšie oceány sa stávajú kyslejšími v dôsledku absorpcie čoraz väčšieho množstva oxidu uhličitého. „Acidifikácia oceánov spolu s ich otepľovaním a odkysličovaním ovplyvňuje morské ekosystémy, biotopy a biodiverzitu,“ objasnila WMO.
V roku 2025 sa odhadovalo, že zostávajúci horský ľadový pokryv v indonézskej provincii Papua predstavoval len približne dve percentá ľadovej plochy pozorovanej v roku 1988.
„Očakáva sa, že posledný zostávajúci tropický ľadovec v regióne zmizne do konca roka 2026 alebo začiatkom roka 2027,“ skonštatovala WMO.