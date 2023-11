Klimatický jav El Niňo by mal podľa predpovedí trvať do apríla 2024

Ženeva 8. novembra (TASR) - Klimatický jav El Niňo, ktorý je vo všeobecnosti spájaný so zvyšujúcimi sa teplotami, by mal trvať minimálne do apríla 2024. V stredu to uviedla Svetová meteorologická organizácia (WMO), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



WMO tvrdí, že súčasný jav El Niňo, ktorý sa rýchlo rozvinul počas júla a augusta, pravdepodobne vyvrcholí medzi novembrom a januárom. "Existuje 90 percentná pravdepodobnosť, že (El Niňo) bude pretrvávať počas nadchádzajúcej zimy na severnej pologuli, resp. leta na južnej pologuli," uviedla.



Tento klimatický jav sa zvyčajne vyskytuje každých dva až sedem rokov a zvyšuje teploty vo svete rok po tom, ako sa rozvinie. Napriek očakávaniam, že sa väčšina vplyvu javu El Niňo prejaví až v roku 2024, WMO zdôraznila jeho výskyt v kontexte rýchlych klimatických zmien.



Najteplejší rok v histórii meteorologických meraní bol zaznamenaný v roku 2016 – rok po rozvinutí mimoriadne silného El Niňa. Svet však v súčasnosti smeruje k prekonaniu tohto rekordu, konštatuje WMO.



"V dôsledku rekordne vysokých teplôt od júna na pevnine a mori je rok 2023 na dobrej ceste stať sa najteplejším rokom v histórii," povedal šéf Svetovej meteorologickej organizácie Petteri Taalas. Zároveň upozornil, že "budúci rok môže byť ešte teplejší".



Podľa jeho slov je to "jednoznačne spôsobené vplyvom zvyšujúcich sa koncentrácií skleníkových plynov z ľudskej činnosti". "Extrémne javy ako sú vlny horúčav, suchá, požiare, silné dažde a záplavy sa v niektorých regiónoch zintenzívnia," varoval Taalas.



El Niňo sa naposledy objavil medzi rokmi 2018 a 2019 a nasledoval ho výnimočne dlhý klimatický jav La Niňa spájaný s ochladením podnebia, ktorý skončil začiatkom tohto roka, pripomína AFP.



WMO informovala, že najnovšie predpovede vplyvu El Niňa naznačujú vysokú pravdepodobnosť pokračujúceho otepľovania v stredovýchodnom Tichomorí do budúcoročného apríla. Očakávané sú aj nadmerne vysoké teploty vody vo väčšine svetových oceánov a mimoriadne teploty takmer vo všetkých pevninských oblastiach.



Ďalšie vplyvy tohto klimatického javu môžu zahŕňať častejšie zrážky v regióne Afrického rohu, povodí Río de la Plata v Južnej Amerike, na juhovýchode Severnej Ameriky, ako aj v častiach strednej a východnej Ázie. Na severe Južnej Ameriky, väčšine územia Austrálie a tichomorských ostrovoch má byť podľa meteorológov menej zrážok.