WMO: Pre klimatickú zmenu je kolobeh vody čoraz menej predvídateľným

Ženeva 7. októbra (TASR) - Čoraz intenzívnejšie záplavy a suchá vo svete sú "varovným signálom" toho, čo ešte môže prísť v dôsledku zmeny klímy, keďže kolobeh vody na planéte sa stáva čoraz menej predvídateľným, vyhlásila v pondelok Svetová meteorologická organizácia (WMO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa WMO bolo minulý rok v riekach najmenej vody za posledných 30 rokov, u ľadovcov zaznamenali vedci najväčší úbytok hmoty za posledné polstoročie a došlo aj k mnohým povodniam po celom svete. Extrémne počasie zapríčinili aj prirodzené klimatické podmienky ako fenomény La Niňa a El Niňo, ale taktiež klimatické zmeny spôsobené ľudskou aktivitou. Posledný rok bol podľa meraní najteplejší v doteraz zaznamenanej histórii.



"Teplejšia atmosféra drží viac vlhkosti, čo zas vedie k silnejším dažďom. Rýchlejší výpar a vysúšanie pôdy zas zhoršuje suchá," povedala generálna tajomníčka WMO Celeste Saulová.



Podľa OSN v súčasnosti nemá dostatočný prístup k pitnej vode 3,6 miliardy ľudí. Tento počet by mal do roku 2050 celosvetovo narásť na päť miliárd. Počas uplynulých troch rokov však bolo nezvyčajne málo vody vo viac než 50 percentách vodných nádrží vo svete.



Saulová vyzvala okrem zníženia emisií skleníkových plynov aj na lepšie monitorovanie zdrojov pitnej vody, čo by pomohlo k včasnému varovaniu obyvateľov.