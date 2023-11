Odborníci: Skleníkové plyny dosiahli rekordnú koncentráciu v ovzduší

Ženeva 15. novembra (TASR) - Koncentrácia skleníkových plynov v ovzduší dosiahla vlani rekordné hodnoty. Koniec tohto stále rastúceho trendu je pritom v nedohľadne, varovala v stredu Svetová meteorologická organizácia (WMO). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Úroveň všetkých troch hlavných skleníkových plynov v ovzduší – oxidu uhličitého, metánu a oxidu dusného – dosiahla v roku 2022 rekordné hodnoty, uviedla WMO vo svojej každoročnej správe o koncentrácii skleníkových plynov v atmosfére. Tieto tri skleníkové plyny sú zodpovedné za takmer 90 percent otepľovania.



"Súčasná úroveň skleníkových plynov nás smeruje na cestu zvýšenia (globálnej) teploty vysoko nad ciele stanovené do konca tohto storočia v Parížskej dohode. To bude sprevádzať stále extrémnejšie počasie vrátane intenzívnych horúčav a dažďov, topenia ľadovcov, zvyšovania hladiny morí, ohrievania oceánov a okysľovania," uviedol generálny tajomník WMO Petteri Taalas.



Krajiny sveta sa v Parížskej dohode z roku 2015 dohodli na obmedzení globálneho otepľovania na menej ako dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím medzi rokmi 1850 a 1900. Ak to bude možné, tak by globálne otepľovanie chceli obmedziť maximálne na 1,5 stupňa Celzia. Priemerná celosvetová teplota bola vlani o 1,15 stupňa vyššia než bol priemer v predindustriálnom období.



"Napriek desiatkam rokov varovaní od vedeckej komunity, tisícom strán správ a desiatkam klimatických konferencií ideme stále zlým smerom," upozornil Taalas. Zároveň upozornil na sociálne, ekonomické aj environmentálne dôsledky klimatickej zmeny a na nevyhnutnosť zníženia spotreby fosílnych palív vo svete.