WMO: Systémy včasného varovania znížili počty obetí extrémov počasia

Ženeva 22. mája (TASR) – Systémy včasného varovania znížili v posledných desaťročiach počty obetí extrémov počasia, uviedla v pondelok Svetová meteorologická organizácia (WMO). TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Takýmito systémami však stále disponuje len polovica krajín sveta, upozornila špecializovaná agentúra OSN v úvode svojho valného zhromaždenia v Ženeve. WMO vo svojej správe podporila iniciatívu OSN s cieľom chrániť systémami včasnej výstrahy celú svetovú populáciu do roku 2027.



V 70. rokoch minulého storočia zomrelo pri suchách, záplavách, víchriciach a iných extrémoch počasia viac ako pol milióna ľudí. V poslednom desaťročí to bolo menej než 200.000 ľudí.



Generálny tajomník WMO Petteri Taalas priblížil, že užitočnosť systémov varovania sa najnovšie preukázala pri cyklóne Mocha, ktorý tento mesiac zasiahol Mjanmarsko a Bangladéš.



V minulosti takéto cyklóny viedli k strate desaťtisícov životov, kým teraz prišli správy o niekoľko sto obetiach. "Včasné varovania zachraňujú životy," zdôraznil Taalas.



Hoci počet obetí poveternostných pohrôm klesol, v uplynulých 50 rokoch sa výrazne zvýšili hospodárske straty. Z celkovo štyroch miliárd dolárov strát od roku 1970 zaznamenali 60 percent v bohatých krajinách.



K 90 percentám z dvoch miliónov úmrtí za rovnaké obdobie však došlo v rozvojových štátoch. Štatistiky WMO tiež ukazujú významný nárast počtu úmrtí následkom extrémnych teplôt v posledných desaťročiach.



WHO a klimatickí vedci uvádzajú, že extrémy počasia sú čoraz častejšie v dôsledku klimatickej zmeny spôsobovanej človekom.