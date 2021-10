WMO: V roku 2050 budeme bojovať s nedostatkom pitnej vody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 5. októbra (TASR) - Už o tri desaťročia, v roku 2050, by mohlo mať problém s prístupom k pitnej vode viac ako päť miliárd ľudí. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Belga s odkazom na správu Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), ktorá od roku 1951 funguje ako špecializovaná agentúra OSN.Podľa údajov WMO nemalo v roku 2018 aspoň mesiac dostatočný prístup k vode 3,6 miliardy ľudí. Varovná správa agentúry OSN upozornila tiež na skutočnosť, že za posledných 20 rokov sa pevninské zásoby vody znižovali o centimeter ročne, pričom sa zohľadnili parametre ako sú typ pôdy, podložie, vlhkosť pôdy, účinky snehu a ľadu.K najdôležitejším stratám pitnej vody dochádza v Antarktíde a Grónsku, ale WMO upozornila, žeTieto straty majú, upozorňuje správa WMO, lebo použiteľná a dostupná sladká voda predstavuje iba 0,5 percenta vody prítomnej na Zemi.Za posledné dve desaťročia sa zároveň zvýšili aj hrozby pre ľudstvo súvisiace s vodou: od roku 2000 stúpol počet katastrof spôsobených povodňami o 134 percent v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma desaťročiami, ale zvýšil sa aj počet suchých dní a trvanie sucha – o 29 percent voči predošlým dvom dekádam.Väčšina úmrtí a hospodárskych škôd spôsobených povodňami sa vyskytuje v Ázii, pričom sucho si doteraz vyžiadalo najviac ľudských životov v Afrike.WMO upozornila na nevyhnutnosť investovať do systémov umožňujúcich lepšie riadenie vodných zdrojov, ako aj do systémov včasného varovania. Podľa zverejnenej správy asi 60 percent národných meteorologických a hydrologických služieb, ktoré zodpovedajú za poskytovanie informácií a výstrah úradom a širokej verejnosti, nemá všetky potrebné kapacity na poskytovanie klimatických služieb pre vodný sektor.Okrem toho 40 percent členských krajín OSN nezhromažďuje žiadne údaje o základných hydrologických premenných a 67 percent nemá k dispozícii žiadne hydrologické údaje. Komplexné systémy predpovedí a výstrah pred suchom neexistujú alebo sú nedostatočné vo viac ako polovici krajín sveta a v tretine členských krajín OSN neexistujú alebo sú neadekvátne systémy predpovedí a výstrah pred riečnymi záplavami.