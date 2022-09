Meteorológovia: Vlny horúčav a požiare zhoršia znečistenie ovzdušia

Ženeva 7. septembra (TASR) - Častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav a lesné požiare zhoršia kvalitu ovzdušia a poškodia ľudské zdravie a ekosystémy. V správe o stave svetovej klímy to v stredu uviedla Svetová meteorologická organizácia (WMO). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Každoročná správa WMO ukazuje, že znečistené ovzdušie a zmena klímy v nadchádzajúcom storočí ovplyvní stovky miliónov ľudí. Dôsledky rozsiahlych lesných požiarov na Sibíri a západe Severnej Ameriky v roku 2021 výrazne zvýšili zdravotné riziká. Zhoršenie kvality ovzdušia na východe Sibíri dosiahlo "úrovne, ktoré predtým neboli pozorované".



Za obzvlášť škodlivé sa považujú jemné častice menšie ako 2,5 mikrometra (PM2,5), pretože môžu preniknúť hlboko do pľúc alebo kardiovaskulárneho systému.



"S otepľovaním planéty sa očakáva viac lesných požiarov a súvisiaceho znečistenia ovzdušia, a to aj pri nízkoemisnom scenári," uviedol vo vyhlásení generálny tajomník WMO Petteri Taalas.



Okrem následkov na ľudské zdravie to podľa neho ovplyvní aj ekosystémy, keďže látky znečisťujúce ovzdušie klesajú na zemský povrch. WMO preto vyzvala na prijatie príslušných krokov a zdôraznila, že dosiahnutie celosvetového stavu uhlíkovej neutrality "by obmedzilo budúci výskyt období extrémneho znečistenia ovzdušia".