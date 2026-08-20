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Wongová kritizovala rozhodnutie nikoho nestíhať za smrť Austrálčanky
V stredu izraelská armáda uviedla, že humanitárnych pracovníkov vo vozidlách vojaci omylom považovali za ozbrojených členov Hamasu a že konvoj sa odchýlil od vopred dohodnutej trasy.
Autor TASR
Canberra 20. augusta (TASR) - Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová v noci štvrtok vyhlásila, že je pobúrená rozhodnutím Izraela nestíhať vojakov zodpovedných zo zabitia austrálskej humanitárnej pracovníčky Lalzawmi „Zomi“ Frankcomovej a jej kolegov v Pásme Gazy. Predvolá si preto izraelského veľvyslanca v Canberre. TASR o tom píše podľa agentúry AFP a denníka Guardian.
Frankcomová patrila k skupine siedmich zamestnancov humanitárnej organizácie World Central Kitchen, ktorí zahynuli v apríli 2024, keď ich konvoj s humanitárnou pomocou omylom zasiahol izraelský letecký útok. Ich smrť vyvolala celosvetové pobúrenie a izraelský premiér Benjamin Netanjahu priznal, že dobrovoľníkov vojaci zabili „neúmyselne“.
V stredu izraelská armáda uviedla, že humanitárnych pracovníkov vo vozidlách vojaci omylom považovali za ozbrojených členov Hamasu a že konvoj sa odchýlil od vopred dohodnutej trasy. Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že „rozhodnutia veliteľov nevzbudili dôvodné podozrenie z trestného konania“. Dvaja dôstojníci boli po útoku odvolaní z funkcií a traja ďalší dostali napomenutie.
„Toto rozhodnutie zďaleka nie je vyvodením zodpovednosti, ktoré sme očakávali,“ uviedla Wongová. „Predvolám si izraelského veľvyslanca v Austrálii Hillela Newmana a nariadila som austrálskemu veľvyslancovi v Izraeli, aby naše stanovisko priamo tlmočil Izraelu, keďže austrálska vláda zvažuje ďalšie kroky,“ uviedla Wongová.
Frankcomová patrila k skupine siedmich zamestnancov humanitárnej organizácie World Central Kitchen, ktorí zahynuli v apríli 2024, keď ich konvoj s humanitárnou pomocou omylom zasiahol izraelský letecký útok. Ich smrť vyvolala celosvetové pobúrenie a izraelský premiér Benjamin Netanjahu priznal, že dobrovoľníkov vojaci zabili „neúmyselne“.
V stredu izraelská armáda uviedla, že humanitárnych pracovníkov vo vozidlách vojaci omylom považovali za ozbrojených členov Hamasu a že konvoj sa odchýlil od vopred dohodnutej trasy. Vyšetrovatelia dospeli k záveru, že „rozhodnutia veliteľov nevzbudili dôvodné podozrenie z trestného konania“. Dvaja dôstojníci boli po útoku odvolaní z funkcií a traja ďalší dostali napomenutie.
„Toto rozhodnutie zďaleka nie je vyvodením zodpovednosti, ktoré sme očakávali,“ uviedla Wongová. „Predvolám si izraelského veľvyslanca v Austrálii Hillela Newmana a nariadila som austrálskemu veľvyslancovi v Izraeli, aby naše stanovisko priamo tlmočil Izraelu, keďže austrálska vláda zvažuje ďalšie kroky,“ uviedla Wongová.