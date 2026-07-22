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Wongová odsúdila čínsky test rakety schopnej niesť jadrovú hlavicu
Čína začiatkom júla informovala, že v Tichom oceáne prostredníctvom jednej zo svojich ponoriek otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu.
Autor TASR
Manila 22. júla (TASR) - Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová na stretnutí so svojím čínskym rezortným kolegom Wang Im na Filipínach opätovne odsúdila test medzikontinentálnej balistickej rakety schopnej niesť jadrovú hlavicu, ktorý Peking uskutočnil začiatkom júla. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Verejne a priamo sme Číne dali jasne najavo, že tento raketový test považujeme za destabilizujúci a túto skutočnosť som včera počas našich rozhovorov priamo vyjadrila ministrovi zahraničných vecí Wang Imu,“ povedala Wongová novinárom počas stretnutia šéfov diplomacií Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). „Chceme, aby bol tento región pokojný, stabilný a prosperujúci. Chceme, aby v tomto regióne všetky krajiny, všetky mocnosti vrátane veľmocí, dodržiavali medzinárodné právo a najmä morské právo,“ uviedla.
Čína začiatkom júla informovala, že v Tichom oceáne prostredníctvom jednej zo svojich ponoriek otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Peking tvrdí, že vopred informoval štáty v regióne vrátane Papuy-Novej Guiney, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu. Vláda v Canberre však uviedla, že Peking ju upozornil príliš neskoro.
Ministri Číny a Austrálie sa na Filipínach stretli krátko po tom, čo sa Peking a Manila v pondelok navzájom obvinili zo zrážky na plytčine Ayungin (v angličtine Second Thomas Shoal) v Juhočínskom mori. Vláda v Manile tvrdí, že jeden filipínsky námorník utrpel zranenia dreveným obuškom. Podľa Pekingu incident vyvolali Filipíny. Wongová vyhlásila, že takéto správanie vyvoláva obavy a považuje ho za destabilizujúce a rizikové. V utorok oznámila, že Austrália poskytne 6,7 milióna amerických dolárov filipínskej pobrežnej stráži na obstaranie dronov a školenie operátorov.
„Verejne a priamo sme Číne dali jasne najavo, že tento raketový test považujeme za destabilizujúci a túto skutočnosť som včera počas našich rozhovorov priamo vyjadrila ministrovi zahraničných vecí Wang Imu,“ povedala Wongová novinárom počas stretnutia šéfov diplomacií Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). „Chceme, aby bol tento región pokojný, stabilný a prosperujúci. Chceme, aby v tomto regióne všetky krajiny, všetky mocnosti vrátane veľmocí, dodržiavali medzinárodné právo a najmä morské právo,“ uviedla.
Čína začiatkom júla informovala, že v Tichom oceáne prostredníctvom jednej zo svojich ponoriek otestovala medzikontinentálnu balistickú raketu schopnú niesť jadrovú hlavicu. Peking tvrdí, že vopred informoval štáty v regióne vrátane Papuy-Novej Guiney, Japonska, Austrálie a Nového Zélandu. Vláda v Canberre však uviedla, že Peking ju upozornil príliš neskoro.
Ministri Číny a Austrálie sa na Filipínach stretli krátko po tom, čo sa Peking a Manila v pondelok navzájom obvinili zo zrážky na plytčine Ayungin (v angličtine Second Thomas Shoal) v Juhočínskom mori. Vláda v Manile tvrdí, že jeden filipínsky námorník utrpel zranenia dreveným obuškom. Podľa Pekingu incident vyvolali Filipíny. Wongová vyhlásila, že takéto správanie vyvoláva obavy a považuje ho za destabilizujúce a rizikové. V utorok oznámila, že Austrália poskytne 6,7 milióna amerických dolárov filipínskej pobrežnej stráži na obstaranie dronov a školenie operátorov.