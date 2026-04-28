Wongová: Vojna na Blízkom východe má dopad na Ázijsko-pacifický región
Autor TASR
Tokio 28. apríla (TASR) - Vojna na Blízkom východe má „neprimeraný dopad“ na Ázijsko-pacifický región, vyhlásila v utorok austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová počas návštevy Japonska. Zároveň sľúbila úzku spoluprácu s Tokiom pri „riešení globálnych narušení“. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Wongová sa v japonskej metropole stretla so svojim náprotivkom Tošimicum Motegim a ocenila „úzko prepojené“ dodávateľské reťazce, vďaka ktorých Austrália dostáva dodávky paliva z Japonska.
Hospodárske vzťahy „sú čoraz dôležitejšie, keďže čelíme globálnym narušeniam“, poznamenala Wongová. „Teším sa na ďalšiu koordináciu s vami v našej reakcii na faktické uzavretie Hormuzského prielivu a jeho neprimeraný dopad na náš región,“ dodala.
Touto úžinou sa za bežných okolností prepravuje približne pätina svetových dodávok ropy. Teherán od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom výrazne obmedzil tranzit cez Hormuzský prieliv prostredníctvom útokov a hrozieb, čo spôsobilo rast cien energií. Spojené štáty tiež uvalili námornú blokádu na Irán s cieľom odrezať Teherán od príjmov z ropy.
Ohrozilo to dodávky energií do ázijských krajín, ktoré nemajú vlastné energetické zdroje, vysvetľuje AFP.
Wongovej návšteva Japonska sa koná len niekoľko dní pred plánovanou cestou japonskej premiérky Sanae Takaičiovej do Austrálie a Vietnamu.
Tieto krajiny by mala navštíviť v dňoch od 1. do 5. mája v rámci úsilia posilniť ekonomickú bezpečnosť a zaistiť stabilné dodávky energie aj kritických nerastných surovín, informoval v utorok vládny hovorca.
