Wonsik: Tlak na poľskú hranicu z Bieloruska je menší

Varšava 20. decembra (TASR) - Tlak na poľskú hranicu z Bieloruska je teraz menší, ale pokusy o jej ilegálne prekročenie sa vyskytujú každú noc, pričom majú čoraz otvorenejšiu podporu bieloruských služieb. Vo vysielaní poľského rozhlasu to v pondelok povedal námestník poľského ministra vnútra Maciej Wonsik (v poľštine Wąsik).



Dodal, že Poľsko má aktuálne na hraniciach 15.000 vojakov, 4000 pohraničníkov a asi 2000 policajtov. Zdôraznil, že poľská vláda sa pokúsi "tieto sily tam udržať (aj naďalej), aby bol na hraniciach poriadok".



Vyjadril tiež nádej, že v dohľadnom čase - koncom tohto alebo začiatkom budúceho roku - sa začne na hranici s Bieloruskom s výstavbou plotu.



Poznamenal, že firmy, ktoré boli na tento projekt, boli vybrané pre to, že sľúbili pracovať rýchlo a nepretržite. Spresnil, že stavbári budú mať stálu ochranu, aby sa zabránilo mareniu ich aktivít z bieloruskej strany.



Podľa Wonsika aj plot zo žiletkového drôtu plní svoju úlohu, pretože v podstate odďaľuje možnosť prekročenia hranice, čo dáva čas na reakciu a zhromaždenie príslušných bezpečnostných zložiek. Dodal pritom, že ilegálni migranti by ju bez pomoci bieloruských služieb nedokázali prekonať.



Na margo poľského vojaka, ktorý minulý týždeň dezertoval a žiada o azyl v Bielorusku, Wonsik zdôraznil, že to, čo povedal v rozhovore odvysielanom v bieloruskej televízii, "nemožno brať vážne", "je to vycucané z prsta, propagandistická správa".



Informoval, že ministerstvo vnútra si dá urobiť aj právnu analýzu konania a mediálnych výstupov poľskej europoslankyne Janiny Ochojskej o fungovaní bezpečnostných zložiek na hraniciach. Europoslankyňa sa podľa Wonsika správa, ako "keby jej (bieloruský líder) Alexandr Lukašenko diktoval, čo má povedať, alebo akoby jej to sám písal na jej (konte na) Twitteri".



Ochojská aj cez víkend kritizovala postupy poľských bezpečnostných zložiek voči ilegálnym migrantom na hranici Poľska s Bieloruskom.



S odvolaním sa na tímy dobrovoľníkov, ktorí sa snažia pomáhať v pohraničí, tiež uviedla, že medzi migrantmi zadržanými pri ilegálnom prechode hranice sú opäť aj ženy a deti.



Poľská pohraničná stráž však toto jej tvrdenie poprela s tým, že medzi zadržanými sú "len mladí a silní muži".



Hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Krystyna Jakimik-Jaroszová podľa webu Polsat - podobne ako Wonsik - konštatovala, že charakter incidentov na hraniciach sa mení, keďže čoraz viac bezpečnostných opatrení ničia bieloruské služby bez účasti migrantov.



"Často ide o odvrátenie pozornosti od iného pokusu o prekročenie hranice o niekoľko kilometrov ďalej, o hodinu či dve neskôr," vysvetlila.



Dodala, že poľskí príslušníci čoraz častejšie hlásia incidenty sprevádzané "psychickou provokáciou", keď sa napr. na bieloruskej strane hranice sa objavil muž v kukle, ktorý hovorí perfektne po poľsky a začne sa pýtať, či poľským vojakom a policajtom "nie je ľúto, že Vianoce nestrávia s rodinou".