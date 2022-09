Woody Allen poprel, že sa chystá odísť do dôchodku

New York 20. septembra (TASR) - Americký filmár Woody Allen poprel, že odchádza do dôchodku. Stalo sa tak niekoľko dní po tom, ako zdanlivo potvrdil, že prestane nakrúcať filmy, informovala v utorok spravodajská stanica Sky News.



Štvornásobný držiteľ Oscara, ktorý momentálne v Paríži pracuje na svojom 50. celovečernom filme, pre španielske noviny uviedol, že to bude jeho posledná snímka.



"Moja myšlienka je v zásade nenakrúcať ďalšie filmy a sústrediť sa na písanie týchto príbehov, no a teraz uvažujem skôr o románe," povedal 86-ročný Allen v rozhovore, ktorý v sobotu uverejnil bulvárny denník La Vanguardia.



Jeho vyjadrenie bolo všeobecne pochopené tak, že po dokončení produkcie filmu s pracovným názvom "Wasp 22", ktorého dej sa odohráva vo francúzskej metropole, prestane režírovať filmy. Allen to však teraz popiera.



Jeho hovorca vyhlásil: "Woody Allen nikdy nepovedal, že odchádza do dôchodku, ani že píše ďalší román. Povedal, že iba uvažuje o tom, že nebude nenakrúcať filmy, pretože nakrúcanie filmov, ktoré idú rovno alebo veľmi rýchlo na streamovacie platformy, ho až tak veľmi nebaví, keďže je veľkým milovníkom kinosál."



Ako dodal, Allen "v súčasnosti určite nemá v úmysle odísť do dôchodku" a sústreďuje sa na svoj pripravovaný film.