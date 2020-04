World Press Photo 2020: Zvíťazil recitujúci sudánsky demonštrant

Amsterdam 16. apríla (TASR) - Snímka s názvom Straight Voice, zachytávajúca mladého muža, ktorý vlani v júni počas krvavých protestov v Sudáne recitoval básne uprostred skupiny demonštrantov a vo svetle mobilných telefónov, sa stala víťaznou fotografiou prestížnej súťaže World Press Photo 2020. Jej autorom je japonský fotograf Jasujoši Čiba, ktorý zároveň získal odmenu 10.000 eur, oznámila vo štvrtok večer porota v Amsterdame.



Jej predseda Lekgetho Makola uviedol, že víťazný záber vyjadruje nádej. "Najmä v týchto časoch, keď zažívame veľa násilia a konfliktov, je dôležité, aby sme mali záber, ktorý ľudí inšpiruje," cituje ho agentúra DPA.



Člen poroty Chris McGrath o víťaznej fotografii povedal: "Je to veľmi pekná, pokojná fotografia, ktorá koncentruje všetok nepokoj vo svete a túžbu ľudí po zmene".



Čiba urobil túto fotografiu pre francúzsku tlačovú agentúru AFP v sudánskom hlavnom meste Chartúm. "Tento okamih bol jediným pokojným hromadným protestom, ktorý som v tom čase videl," povedal.



Násilie v Sudáne viedlo k zosadeniu prezidenta Umara Bašíra, ktorý bol pri moci takmer 30 rokov. Armáda a opozičné hnutie sa po násilných protestoch v júni dohodli na vytvorení prechodnej vlády.



Za najlepšiu fotografickú sériu porota vyhlásila súbor záberov s názvom Kho, Genesis of Revolt (Kho, vznik vzbury; kho znamená v hovorovej severoafrickej arabčine brat) o najväčšom protestnom hnutí v Alžírsku za uplynulé desaťročia od francúzskeho fotografa Romaina Laurendeaua.



Do najnovšieho ročníka súťaže World Press Photo poslalo takmer 74.000 záberov okolo 4300 fotografov z 24 krajín. Trinásťčlenná porota udelila 44 cien v desiatich kategóriách. Fotografie následne putujú po výstavách v mnohých krajinách.



V dôsledku súčasne koronavírusovej pandémie boli všetci víťazi tento rok informovaní iba virtuálne a tradičná ceremónia v Amsterdame bola zrušená.



Cena World Press Photo sa udeľuje od roku 1955. Len štyria fotografi — Kjóiči Sawada, David Turnley, James Nachtwey a Anthony Suau — ju doteraz získali dvakrát.