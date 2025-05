World Press Photo: Autorstvo fotografie Napalmové dievča je nejasné

Amsterdam 20. mája (TASR) - Nezisková organizácia World Press Photo (WPP) so sídlom v holandskom Amsterdame pozastavila pripisovanie autorstva svetoznámej snímky "Napalmové dievča" z vietnamskej vojny. Odvoláva sa pritom na pochybnosti, či fotografiu v roku 1972 zhotovil Nick Ut.



Organizácia minulý týždeň v piatok po dôkladnej analýze oznámila, že meno fotografa sa nebude používať, kým sa záležitosť nevyjasní, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Čiernobiela fotografia, oficiálne nazvaná „The Terror of War“ (Hrôzy vojny), zobrazuje popálené deväťročné dievča, ktoré po útoku napalmom vo Vietname spolu s ďalšími deťmi beží nahé po ceste a kričí smerom k objektívu. Snímku vyhlásili za Svetovú novinársku fotografiu roka 1973 a v súčasnosti sa všeobecne považuje za celosvetový symbol odporu voči vojnovým krutostiam.



Fotografia bola dlho pripisovaná vietnamsko-americkému fotoreportérovi Utovi, ktorý mal v tom čase 21 rokov. Pracoval pre tlačovú agentúru AP a po útoku odviezol zranené dievča Phan Thi Kim Phuc do nemocnice v Saigone (dnešné Hočiminovo Mesto), kde sa niekoľko mesiacov liečilo.



Dokumentárny film zverejnený tento rok však vyvolal pochybnosti o fotografovi a naznačil, že je pravdepodobnejšie, že dramatickú scénu zachytil zamestnanec AP na voľnej nohe. Za záber údajne dostal 20 dolárov.



WPP v reakcii na to začala vyšetrovanie. Po analýze miesta, vzdialenosti fotografa a použitého fotoaparátu dospela k záveru, že existuje veľká pravdepodobnosť, že namiesto neho stlačil spúšť jeden z dvoch ďalších zamestnancov AP - Nguyen Thanh Nghe alebo Huynh Cong Phuc.