World Press Photo: Víťazná snímka si uctila obete nútenej asimilácie

Amsterdam 7. apríla (TASR) - Hlavnú cenu medzinárodnej fotoreportérskej súťaže World Press Photo 2022 získala Kanaďanka Amber Brackenová za snímku, ktorá poukazuje na obete nútenej asimilácie potomkov domorodých obyvateľov Kanady.



Brackenová, 38-ročná dokumentárna fotografka, zhotovila víťaznú snímku pre denník The New York Times, informuje tlačová agentúra AFP. Výsledky súťaže vo všetkých kategóriách oznámila vo štvrtok Nadácia World Press Photo so sídlom v Amsterdame.



Záber Brackenovej zachytáva dievčenské šaty zavesené na drevených krížoch pozdĺž cesty neďaleko mesta Kamloops v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Pripomínajú domorodé deti, ktoré zomreli následkom zlého zaobchádzania v tamojšej internátnej škole.



Bránami takýchto inštitúcií riadených katolíckou cirkvou prešlo od 19. storočia do roku 1996, keď bola zatvorená posledná z nich, približne 150.000 detí pôvodných obyvateľov Kanady. Mnohé sa tam stretli s týraním a zneužívaním vrátane sexuálneho.



V ľavej časti fotografie je vidno dúhu, ktorá "dopadá" na miesto, kde bol vlani objavený masový hrob s ostatkami 215 detí z danej internátnej školy. Úrady medzitým začali rozsiahle vyšetrovanie týchto zariadení; nezvestných je stále vyše 4000 detí.



Brackenovej fotografia je "tichým momentom globálneho zúčtovania s koloniálnou históriou nielen v Kanade, ale na celom svete," uviedla Rena Effendiová, jedna z porotkýň.



"Získať hlavnú cenu je pre mňa obrovská česť, ale cítim, že to nie je fotografia, ktorá by mi mohla patriť. Ide o zachytenie niečoho, čo vytvorila (tamojšia domorodá) komunita na počesť a pamiatku svojich stratených detí," uviedla Brackenová.