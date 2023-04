The Washington Post: Čína sa podľa USA chystá nasadiť špionážne drony

Washington 19. apríla (TASR) - Čína by podľa uniknutých dokumentov americkej armády mohla čoskoro nasadiť špionážny dron schopný lietať vo vysokej nadmorskej výške najmenej trikrát rýchlejšie ako zvuk. V utorok večer o tom napísal americký denník The Washington Post (WP), z ktorého citovala agentúra Reuters.



WP sa odvolal na tajný dokument americkej Národnej geokozmickej spravodajskej agentúry. Uniknutý dokument obsahuje satelitné snímky z 9. augusta. Zobrazujú dva prieskumné drony WZ-8 s raketovým pohonom na leteckej základni na východe Číny, asi 560 kilometrov od Šanghaja.



Podľa dokumentu čínska armáda takmer určite zriaďuje svoju prvú jednotku bezpilotných lietadiel na základni, ktorá spadá pod východné veliteľstvo zodpovedné za presadzovanie čínskych nárokov na suverenitu nad Taiwanom.



WP sa odvoláva na množstvo tajných dokumentov zverejnených na sociálnej platforme Discord, populárnej medzi hráčmi videohier. Podozrivého v prípade úniku citlivých dokumentov amerických tajných služieb, 21-ročného zamestnanca Vzdušných síl Národnej gardy USA, minulý týždeň zadržali federálni agenti.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že muž so špecializáciou na spravodajskú činnosť viedol na Discorde diskusnú skupinu, kde sa objavili tajné dokumenty. Podľa amerických médií sa členom skupiny chválil, že má prístup k utajovaným informáciám a následne im poskytol fotografie týchto dokumentov.