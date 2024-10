WP: Čínski hackeri získali zvuk z telefónu poradcu Trumpovho tímu

Washington 28. októbra (TASR) – Čínski hackeri spojení so štátom zachytili zvuk z telefonátov amerických politických osobností vrátane nemenovaného poradcu volebného tímu republikánskeho prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Informovali o tom v nedeľu noviny Washington Post, píše TASR s odvolaním sa na agentúru Reuters.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a Agentúra USA pre kyberbezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry v piatok oznámili, že vyšetrujú neoprávnený prístup do komerčnej telekomunikačnej infraštruktúry zo strany ľudí spojených s Čínou.



Washington Post tiež uviedol, že hackerom sa podarilo získať prístup k nešifrovanej komunikácii zmieneného poradcu, ako sú textové správy.



Reuters v piatok priniesol správu o tom, že čínski hackeri sa zamerali aj na telefóny, ktoré používali ľudia spojení s volebným tímom demokratickej prezidentskej kandidátky Kamaly Harrisovej.



Volebný tím Trumpa oznámil, že ho minulý týždeň informovali o tom, že Trump a jeho viceprezidentský kandidát JD Vance boli medzi osobami z vlády a mimo nej, ktorých telefónne čísla boli terčom pri preniknutí hackerov do systémov telekomunikačnej spoločnosti Verizon, napísal v piatok denník New York Times.



Trumpov volebný tím sa stal cieľom útoku aj počas leta. Iránskym hackerom sa vtedy podarilo získať časť informácií o jeho prebiehajúcej kampani. Americké ministerstvo spravodlivosti USA v prípade obvinilo troch príslušníkov iránskych Revolučných gárd zo snahy ovplyvniť voľby v USA, ktoré sa uskutočnia 5. novembra.



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone minulý týždeň uviedlo, že nevie o konkrétnych prípadoch, ale zdôraznilo, že Čína nesúhlasí s kyberútokmi a bojuje proti nim.