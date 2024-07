The Washington Post: Biden musí podľa Obamu zvážiť svoju kandidatúru

Washington 18. júla (TASR) - Exprezident USA Barack Obama v uplynulých dňoch povedal svojim spojencom v Demokratickej strane, že šanca prezidenta Joea Bidena na znovuzvolenie v novembrových voľbách sa výrazne zmenšila. Biden musí podľa Obamu zvážiť životaschopnosť svojej kandidatúry. Napísal o tom vo štvrtok americký denník The Washington Post (WP) s odvolaním na viacero zdrojov oboznámených s Obamovými úvahami.



Obama hovoril s Bidenom od nepresvedčivej debaty s republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom iba raz a jasne deklaroval, že rozhodnutie o kandidatúre v novembrových prezidentských voľbách je len na úradujúcom prezidentovi.



Demokratický exprezident podľa nemenovaných zdrojov WP v zákulisí intenzívne hovoril o budúcnosti Bidenovej kandidatúry s viacerými znepokojenými členmi Demokratickej strany vrátane bývalej predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej.



Obama v týchto rozhovoroch tvrdil, že sa snaží chrániť Bidena a jeho odkaz i úspechy, ktoré by mohli byť ohrozené, ak by Biely dom a obe komory Kongresu USA ovládli republikáni. Zároveň sa ohradil proti myšlienke, že by mohol mať vplyv na Bidenove rozhodovanie.



Obama údajne v zákulisí vyjadril obavy, že prieskumy verejnej mienky sa od Bidena odkláňajú a opúšťajú ho darcovia jeho kampane, zatiaľ čo vyhliadky Trumpa na víťazstvo sa zväčšujú.



Biden, ktorý v rokoch 2009 až 2017 pôsobil ako Obamov viceprezident, od nevydarenej júnovej debaty s Trumpom viackrát uviedol, že nemá v úmysle kandidatúru stiahnuť. Tvrdil, že je najlepšie disponovaný poraziť svojho republikánskeho protikandidáta. Úradujúci prezident však bol v stredu nútený prerušiť program svojej predvolebnej kampane pre pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.



Najnovší prieskum, ktorý realizovalo americké Centrum pre výskum verejných otázok inštitútu NORC a agentúry Associated Press (AP), ukázal, že takmer dve tretiny amerických demokratov chcú, aby Biden stiahol svoju opätovnú kandidatúru na prezidenta a umožnil tak Demokratickej strane nominovať iného kandidáta.