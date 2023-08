WP: Prvá šestica ukrajinských pilotov dokončí výcvik na F-16 až o rok

Kyjev 11. augusta (TASR) - Prvá skupina šiestich ukrajinských pilotov zrejme nedokončí výcvik na používanie stíhačiek F-16 skôr než v lete budúceho roka. Napísal to v piatok americký denník The Washington Post, ktorý sa opieral o vyjadrenia vysokopostavených politických aj armádnych predstaviteľov Ukrajiny. Tí sa sťažujú na prieťahy, informuje TASR.



Denník pripomína, že americký prezident Joe Biden viac než rok odmietal žiadosti Ukrajiny o poskytnutie stíhačiek F-16. V máji tohto roka však napokon súhlasil s poskytnutím výcviku Ukrajincom a tiež odovzdaním stíhačiek F-16 v réžii iných štátov. Dánsko a Holandsko sa nato prihlásili, že výcvik spolu s niekoľkými ďalšími európskymi krajinami zabezpečia. Kyjev preto začal dúfať, že stíhačky dostane už v septembri.



Výcvik sa však medzičasom viackrát odložil. Bidenova administratíva zároveň po prvý raz neverejne signalizovala ochotu uskutočniť výcvik v USA, ak na to nebudú mať európski spojenci dostatočné kapacity. Denníku to povedal jeden z amerických predstaviteľov, ktorý si neželal byť menovaný.



Prvým kolom výcviku v Európe prejde skupina iba šiestich pilotov, ku ktorým Kyjev vybral dvoch náhradníkov. Anglicky síce hovoria plynule, avšak aj tak budú musieť stráviť štyri mesiace v Británii, aby sa naučili anglickú terminológiu súvisiacu s prevádzkou stíhačiek. Na kurze sa zároveň zúčastní pozemný personál, od ktorého sa neočakáva až taká znalosť angličtiny. Ale bude tam len preto, že Dánsko vraj chcelo cvičiť naraz celé tímy, nielen pilotov. To však oddiali začiatok polročného bojového výcviku pilotov až na január, uviedli nemenovaní ukrajinskí predstavitelia. Druhá skupina – opäť šiestich pilotov – by potom mohla dokončiť výcvik až koncom budúceho roka.



"Tomuto sa hovorí prieťahy," povedal jeden z ukrajinských predstaviteľov. Tí však zároveň nechceli byť príliš kritickí, aby podľa vlastných slov nevyzerali nevďačne voči západným spojencom. Pripustili, že viac pilotov naraz nemožno vycvičiť, pretože európski partneri nemajú viac trenažérov.



Americkí predstavitelia však tvrdia, že vinu za odklady nesie aj Ukrajina. Vraj iba nedávno predložila zoznam kandidátov na výcvik, ako sa však ukázalo, iba ôsmi z 32 pilotov mali požadované jazykové schopnosti.