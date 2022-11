WP: USA nabádajú Ukrajinu na otvorenosť rozhovorom s Ruskom

Washington 6. novembra (TASR) – Spojené štáty neverejne nabádajú Ukrajinu, aby signalizovala otvorenosť rokovať s Ruskom, informoval americký denník Washington Post. Ministerstvo zahraničných vecí USA však uviedlo, že Moskva stupňuje vojnu a v skutočnosti si neželá viesť mierové rokovania. TASR informácie prevzala od agentúry Reuters.



Washington Post citoval zdroje, podľa ktorých žiadosť amerických predstaviteľov nie je zameraná na dotlačenie Ukrajiny k rokovaciemu stolu, ale premyslenou snahou zaistiť, aby si Kyjev udržal podporu ostatných krajín.



Americkí a ukrajinskí predstavitelia poukázali na to, že zákaz ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyvolal obavy v častiach Európy, Afriky a Latinskej Ameriky, kde je vplyv vojny na ceny potravín a palív najvýraznejší, uviedol denník. "Únava z Ukrajiny je pre niektorých našich partnerov skutočná," citoval nemenovaného predstaviteľa USA.



Zelenskyj 4. októbra podpísal výnos deklarujúci, že vyhliadka na prípadné rozhovory Ukrajiny s Putinom je "nemožná". Ponechal však otvorené dvere rozhovorom s Ruskom, píše Reuters.



Hovorca amerického rezortu diplomacie v reakcii na správu Washington Post uviedol: "Činy hovoria hlasnejšie než slová. Ak je Rusko pripravené na rokovania, malo by zastaviť svoje bomby a rakety a stiahnuť svoje sily z Ukrajiny."



"Kremeľ pokračuje v eskalácii tejto vojny. Kremeľ preukázal neochotu zapojiť sa vážne do rokovaní ešte skôr, než spustil úplnú inváziu na Ukrajinu," doplnil hovorca.