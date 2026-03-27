< sekcia Zahraničie
USA podľa médií vypálili na Irán už vyše 850 striel Tomahawk
Už v prvý deň vojny na Blízkom východe bola raketou zasiahnutá dievčenská základná škola v iránskom meste Mínáb. Pri tomto údere zahynulo 165 ľudí, väčšinou detí.
Autor TASR
Washington/Teherán 27. marca (TASR) - Od začiatku vojny na Blízkom východe pred štyrmi týždňami vypálila americká armáda na Irán viac než 850 striel s plochou dráhou letu Tomahawk. V piatok o tom informoval denník The Washington Post. Podľa neho spotreba striel takýmto tempom vyvolala obavy u niektorých predstaviteľov Pentagónu, píše TASR.
Agentúra Reuters uviedla, že nedokázala overiť informácie v článku amerického denníka. Ministerstvo obrany USA ani Biely dom na žiadosť agentúry o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
The Washington Post s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že činitelia amerického ministerstva obrany sa pre vypálené množstvo striel Tomahawk začali zaoberať tým, ako ich sprístupniť vo väčšom rozsahu.
Z odhadov Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) vyplýva, že USA vypálili počas prvých 100 hodín útokov na Irán, ktoré spustili spolu s Izraelom 28. februára, 168 rakiet Tomahawk s dlhým doletom. Denník Financial Times k tomu nedávno s odvolaním sa na informované zdroje napísal, že Spojené štáty za dva týždne vojny minuli zásoby kriticky dôležitej munície, ktoré by vydržali niekoľko rokov.
Už v prvý deň vojny na Blízkom východe bola raketou zasiahnutá dievčenská základná škola v iránskom meste Mínáb. Pri tomto údere zahynulo 165 ľudí, väčšinou detí. Podľa predbežných zistení americkej armády, o ktorých informoval denník The New York Times, školu zasiahla v dôsledku chyby pri zameriavaní cieľa americká strela Tomahawk. Prezident USA Donald Trump spočiatku zvalil vinu za útok na Irán.
Agentúra Reuters uviedla, že nedokázala overiť informácie v článku amerického denníka. Ministerstvo obrany USA ani Biely dom na žiadosť agentúry o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.
The Washington Post s odvolaním sa na nemenované zdroje uviedol, že činitelia amerického ministerstva obrany sa pre vypálené množstvo striel Tomahawk začali zaoberať tým, ako ich sprístupniť vo väčšom rozsahu.
Z odhadov Centra pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) vyplýva, že USA vypálili počas prvých 100 hodín útokov na Irán, ktoré spustili spolu s Izraelom 28. februára, 168 rakiet Tomahawk s dlhým doletom. Denník Financial Times k tomu nedávno s odvolaním sa na informované zdroje napísal, že Spojené štáty za dva týždne vojny minuli zásoby kriticky dôležitej munície, ktoré by vydržali niekoľko rokov.
Už v prvý deň vojny na Blízkom východe bola raketou zasiahnutá dievčenská základná škola v iránskom meste Mínáb. Pri tomto údere zahynulo 165 ľudí, väčšinou detí. Podľa predbežných zistení americkej armády, o ktorých informoval denník The New York Times, školu zasiahla v dôsledku chyby pri zameriavaní cieľa americká strela Tomahawk. Prezident USA Donald Trump spočiatku zvalil vinu za útok na Irán.