< sekcia Zahraničie
wPolitice.pl: Romanowski zrejme tiež ušiel do USA, ako Ziobro
Karnowski zdôraznil, že Romanowského právna situácia je odlišná, keďže v jeho prípade platí európsky zatykač, pričom na Ziobra žiadny zatykač nebol vydaný.
Autor TASR
Budapešť/Varšava 12. mája (TASR) - Bývalý námestník poľského ministra spravodlivosti Marcin Romanowski, ktorý je v Poľsku obvinený z 11 trestných činov a získal azyl v Maďarsku za vlády premiéra Viktora Orbána, sa podľa šéfredaktora Telewizja wPolsce24 Jaceka Karnowského skrýva a zrejme ušiel do Spojených štátov. Minulú sobotu do USA utiekol z Maďarska aj bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro. S odvolaním sa na server wpolitice.pl o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti
Karnowski zdôraznil, že Romanowského právna situácia je odlišná, keďže v jeho prípade platí európsky zatykač, pričom na Ziobra žiadny zatykač nebol vydaný.
Poľsko podľa servera 444.hu očakáva vysvetlenie od Maďarska aj Spojených štátov a vo Washingtone iniciuje vydanie oboch politikov. Poľský a európsky zatykač, ktorý existuje iba v prípade Romanowského, nie sú pre USA právne záväzné, takže jeho prípadné vydanie záleží na rozhodnutí amerických úradov.
V nedeľu denník Gazeta Wyborcza uviedol, že americký prezident Donald Trump osobne sprostredkoval vybavenie amerického víza pre Ziobra a jeho manželku, čím im pomohol utiecť z Budapešti.
Podľa Gazety Wyborczej to urobil napriek nesúhlasu ministra zahraničia Marca Rubia a amerického veľvyslanca v Poľsku Toma Rosea.
Ziobro až do volebnej porážky premiéra Orbána v Maďarsku využíval politický azyl. Nový premiér Péter Magyar hneď po aprílových parlamentných voľbách zopakoval, že jeho vláda nebude poľských politikov chrániť.
Ziobro je doma obvinený z 26 skutkov vrátane zneužívania právomocí a riadenia zločineckej organizácie. Poľské úrady mu preto dávnejšie odobrali pas. Bývalý námestník ministra spravodlivosti Marcin Romanowski, ktorý je obvinený z 11 trestných činov, podľa nedeľňajších informácií zostal v Budapešti. Jeho žiadosť o americké vízum už bola raz zamietnutá, aj keď jeho strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa podľa denníka naďalej snaží vybaviť mu odchod do USA.
Gazeta uviedla, že za Trumpovým rozhodnutím môže stáť pragmatická politická kalkulácia. Po konci Viktora Orbána, odklone talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a slabým alebo žiadnym vzťahom s ďalšími stranami, ktoré vystupujú proti EÚ, mu zostala už len PiS, hoci v súčasnosti je v opozícii.
Ziobro v nedeľu odmietol pre TV Republika prezradiť, kde sa Romanowski nachádza. V decembri 2024 poľský súd vydal na neho európsky zatykač v súvislosti s vyšetrovaním nezrovnalostí vo Fonde spravodlivosti, určenom na pomoc obetiam trestných činov. O rok neskôr súd zatykač zrušil, no vo februári ho varšavský súd opäť vydal.
Romanowski aj Ziobro obvinenia odmietajú ako spolitizované. Obaja sa zdržiavali v Budapešti, kde im udelili politický azyl. Súčasný maďarský premiér Magyar už počas predvolebnej kampane vo februári vyhlásil, že ak jeho strana Tisza vo voľbách zvíťazí, nebude brániť ich vydaniu do Poľska.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Karnowski zdôraznil, že Romanowského právna situácia je odlišná, keďže v jeho prípade platí európsky zatykač, pričom na Ziobra žiadny zatykač nebol vydaný.
Poľsko podľa servera 444.hu očakáva vysvetlenie od Maďarska aj Spojených štátov a vo Washingtone iniciuje vydanie oboch politikov. Poľský a európsky zatykač, ktorý existuje iba v prípade Romanowského, nie sú pre USA právne záväzné, takže jeho prípadné vydanie záleží na rozhodnutí amerických úradov.
V nedeľu denník Gazeta Wyborcza uviedol, že americký prezident Donald Trump osobne sprostredkoval vybavenie amerického víza pre Ziobra a jeho manželku, čím im pomohol utiecť z Budapešti.
Podľa Gazety Wyborczej to urobil napriek nesúhlasu ministra zahraničia Marca Rubia a amerického veľvyslanca v Poľsku Toma Rosea.
Ziobro až do volebnej porážky premiéra Orbána v Maďarsku využíval politický azyl. Nový premiér Péter Magyar hneď po aprílových parlamentných voľbách zopakoval, že jeho vláda nebude poľských politikov chrániť.
Ziobro je doma obvinený z 26 skutkov vrátane zneužívania právomocí a riadenia zločineckej organizácie. Poľské úrady mu preto dávnejšie odobrali pas. Bývalý námestník ministra spravodlivosti Marcin Romanowski, ktorý je obvinený z 11 trestných činov, podľa nedeľňajších informácií zostal v Budapešti. Jeho žiadosť o americké vízum už bola raz zamietnutá, aj keď jeho strana Právo a spravodlivosť (PiS) sa podľa denníka naďalej snaží vybaviť mu odchod do USA.
Gazeta uviedla, že za Trumpovým rozhodnutím môže stáť pragmatická politická kalkulácia. Po konci Viktora Orbána, odklone talianskej premiérky Giorgie Meloniovej a slabým alebo žiadnym vzťahom s ďalšími stranami, ktoré vystupujú proti EÚ, mu zostala už len PiS, hoci v súčasnosti je v opozícii.
Ziobro v nedeľu odmietol pre TV Republika prezradiť, kde sa Romanowski nachádza. V decembri 2024 poľský súd vydal na neho európsky zatykač v súvislosti s vyšetrovaním nezrovnalostí vo Fonde spravodlivosti, určenom na pomoc obetiam trestných činov. O rok neskôr súd zatykač zrušil, no vo februári ho varšavský súd opäť vydal.
Romanowski aj Ziobro obvinenia odmietajú ako spolitizované. Obaja sa zdržiavali v Budapešti, kde im udelili politický azyl. Súčasný maďarský premiér Magyar už počas predvolebnej kampane vo februári vyhlásil, že ak jeho strana Tisza vo voľbách zvíťazí, nebude brániť ich vydaniu do Poľska.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)