WP:Osoba, ktorá je za únikom z Pentagónu, robila na vojenskej základni

Londýn/Washington 13. apríla (TASR) - Za nedávny masívny únik utajených dokumentov amerického ministerstva obrany je údajne zodpovedný muž zamestnaný na vojenskej základni. Vyplýva to zo zistení amerického denníka The Washington Post (WP), z ktorého vo štvrtok citovala agentúra AFP.



Dvaja členovia skupiny na internetovej sociálnej platforme Discord, populárnej medzi hráčmi videohier, pre The Post uviedli, že stovky strán uniknutých materiálov v ich čete zverejnil muž, ktorý im povedal, že pracuje na americkej vojenskej základni a dokumenty si priniesol domov.



Muž, ktorý vystupoval pod prezývkou OG, zverejňoval tieto dokumenty v skupine pravidelne celé mesiace, uviedli členovia skupiny, ktorý s reportérmi WP hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.



Niektoré informácie v dokumentoch boli také citlivé, že boli označené značkou "NOFORN", čo znamená, že sa nemali poskytovať cudzím štátnym príslušníkom, upozornil The Post.



Medzi približne 24 účastníkmi četu boli pritom aj ľudia z Ruska a Ukrajiny, ktorých spojila "spoločná láska k zbraniam, vojenskej výstroji a Bohu", takže v roku 2020 vytvorili na Discorde "klub len pre pozvaných", uviedol The Post.



Užívateľ OG sa členom skupiny zveril, že "časť dňa trávi v zabezpečenom zariadení, ktoré zakazuje mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia", uviedol denník.



OG sa tiež priznal, že sa "celé hodiny trápil s prepisovaním utajených dokumentov, aby sa o ne podelil so svojimi spoločníkmi na serveri Discord", uviedol denník.



Jeden zo zdrojov denníka The Post poskytol aj fotografie a videá, na ktorých je OG zachytený. Identitu podozrivého a miesto, kde sa nachádza, nebol zdroj ochotný prezradiť.



Medzi poskytnutými dokumentmi bol i videozáznam, na ktorom je OG na strelnici s veľkou puškou. "Na kameru zakričí niekoľko rasistických a antisemitských hlášok a potom niekoľkokrát vystrelí na terč," uvádza WP.



Hovorca spoločnosti Discord v nedeľu pre CNN uviedol, že spoločnosť spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri ich vyšetrovaní. Bližšie podrobnosti odmietol uviesť.



Príslušný čet zmizol z internetu po tom, ako sa minulý týždeň objavili správy o úniku informácií z Pentagónu, doplnila televízia CNN. Niektoré z dokumentov následne používatelia Discordu zverejnili na inom serveri Discordu určenom len pre pozvaných.



Dokumenty uniknuté z Pentagónu odhalili podrobnosti o prípravách Ukrajiny na jarnú protiofenzívu a vyplýva z nich tiež, že USA špehujú spojencov, ako sú Ukrajina, Južná Kórea či Izrael.



Americkí predstavitelia verejne nepotvrdili pravosť uniknutých dokumentov. Vo všeobecnosti sa však pripúšťa, že ich únik by mohol mať závažné dôsledky - mohli by ohroziť zdroje amerických spravodajských služieb a zároveň poskytnúť nepriateľom Spojených štátov cenné informácie.



Fotografie týchto dokumentov sa v posledných dňoch objavili na Twitteri, Telegrame i iných platformách. Niektoré z nich mohli pritom kolovať na internete už celé týždne, ak nie mesiace, kým im začali venovať pozornosť médiá, dodala AFP.