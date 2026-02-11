< sekcia Zahraničie
Wright pricestoval do Venezuely na rokovania o ropnom sektore
Autor TASR
Caracas 11. februára (TASR) - Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v stredu do Venezuely na rokovania s dočasnou prezidentkou Delcy Rodriguezovou a predstaviteľmi ropného priemyslu o využívaní zásob ropy v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minister Wright je doposiaľ najvyššie postaveným predstaviteľom vlády USA, ktorý navštívil Venezuelu od zajatia prezidenta Nicolása Madura americkými silami 3. januára. Šéf Bieleho domu Donald Trump podporil Rodriguezovú, aby sa ujala vedenia krajiny pod podmienkou, že vyhovie požiadavkám Spojených štátov a že sprístupní venezuelskú ropu a zmierni štátne represie, píše AFP.
Americké veľvyslanectvo privítalo Wrighta v krajine a uviedlo, že jeho „návšteva je kľúčová pre rozvinutie (Trumpovej) vízie o prosperujúcej Venezuele“. Zároveň doplnilo, že americký súkromný sektor „bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore ropného priemyslu, modernizácii elektrickej siete a odomknutí neuveriteľného venezuelského potenciálu“.
Venezuela disponuje približne pätinou svetových zásob ropy a kedysi bola významným dodávateľom Spojených štátov. Podľa údajov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v roku 2024 vyprodukovala iba jedno percento celkovej svetovej produkcie pre chýbajúce investície do ropného priemyslu, zlé hospodárenie a sankcie USA.
Washington minulý mesiac zmiernil svoje sankcie po tom, čo Rodriguezovej vláda prijala zákon o otvorení tohto sektoru pre súkromné investície. Trump chce, aby veľké americké ropné spoločnosti rýchlo oživili tento sektor a zvýšili produkciu o milióny barelov denne, píše AFP.
