Wright vymazal svoj príspevok o tom, že USA eskortovali loď cez Hormuz
Autor TASR
Washington 10. marca (TASR) - Americký minister energetiky Chris Wright v utorok na sociálnej sieti napísal, že americké námorníctvo úspešne eskortovalo ropný tanker cez Hormuzský prieliv. Cez kľúčovú námornú cestu od začiatku vojny proti Iránu pre boje prakticky nepremáva lodná doprava. Svoj príspevok však neskôr zmazal. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
„Americké námorníctvo úspešne eskortovalo ropný tanker cez Hormuzský prieliv, aby zabezpečilo dodávky ropy na svetové trhy,“ napísal Wright v odstránenom príspevku.
Cez Hormuzský prieliv, spájajúci Perzský záliv s Arabským morom, prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a zemného plynu. Od začiatku vojny medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom je doprava cez túto kľúčovú úžinu takmer úplne pozastavená.
Na stiahnuté oznámenie reagoval aj iránsky Zbor islamských revolučných gárd. Uviedol, že žiadne plavidlo amerického námorníctva sa „neodvážilo“ priblížiť k Hormuzskému prielivu.
„Akýkoľvek pohyb amerického loďstva a jeho spojencov bude zastavený našimi raketami a dronmi. Tvrdenie, že ropný tanker eskortovaný teroristickou armádou USA preplával Hormuzským prielivom, je úplná lož,“ povedal hovorca gárd.
