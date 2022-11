WSJ: Bidenov poradca neverejne rokoval s ruskými predstaviteľmi

Washington 7. novembra (TASR) — Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v snahe znížiť riziko, že vojna na Ukrajine prerastie do jadrového konfliktu, viedol v uplynulých mesiacoch utajované rokovania s vysokopostavenými ruskými predstaviteľmi. Na svojej webovej stránke to v nedeľu podľa agentúry Reuters uviedol denník Wall Street Journal (WSJ).



Noviny s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov píšu, že Sullivan rokoval s poradcom Kremľa pre zahraničnú politiku Jurijom Ušakovom a tajomníkom ruskej bezpečnostnej rady Nikolajom Patruševom.



Rozhovory sa mali uskutočniť v čase, keď Západ vyčítal vláde v Moskve, že stupňuje svoje vyhrážky týkajúce sa použitia jadrových zbraní.



Rusko naposledy opakovane a bez predloženia dôkazov obvinilo Ukrajinu, že chce použiť rádioaktívnu "špinavú bombu“, čo Kyjev poprel. Z tohto zámeru vláda v Kyjeve naopak obvinila Rusko, ktoré by potom použitie týchto celosvetovo zakázaných zbraní pripísalo Ukrajine a využilo ho ako zámienku na eskaláciu konfliktu.



Biely dom odmietol článok WSJ komentovať. Noviny uviedli, že ich zdroje nekonkretizovali dátumy rokovaní ani ich počet.



Agentúra Reuters pripomenula, že v posledných mesiacoch bolo zverejnených niekoľko informácií o kontaktoch na vysokej úrovni medzi americkými a ruskými predstaviteľmi. Washington však trvá na tom, že rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine prebiehajú len medzi Moskvou a Kyjevom.



Sullivan minulý v piatok navštívil Kyjev, kde prisľúbil "neochvejnú a rozhodnú" podporu Washingtonu Ukrajine.