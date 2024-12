WSJ: Hamas ustúpi dvom kľúčovým požiadavkám Izraela v dohode o prímerí

Washington 12. decembra (TASR) - Palestínske hnutie Hamas je údajne ochotné ustúpiť dvom kľúčovým požiadavkám Izraela, ktoré sa týkajú dohody o prímerí v Pásme Gazy. Ide o dočasnú prítomnosť izraelských jednotiek v palestínskej enkláve po skončení bojov a odovzdaním zoznamu rukojemníkov, ktorých by bolo ochotné prepustiť. Vo štvrtok o tom informoval americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na arabských sprostredkovateľov.



Podľa WSJ môže ísť o výrazný zlom v rokovaniach o prímerí a prepustení zadržiavaných rukojemníkov, ktoré predtým niekoľkokrát zlyhali. Nový plán údajne navrhla Káhira a podporili ho USA.



V správe sa píše, že navrhnutý plán sa snaží nadviazať na impulz, ktorý prinieslo prímerie v Libanone prijaté minulý mesiac. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa k tejto záležitosti odmietol pre WSJ vyjadriť.



Niektoré diplomatické zdroje oboznámené so záležitosťou už v uplynulých dňoch uvádzali, že rokovania o prímerí medzi Hamasom a Izraelom dostali nový impulz. Od minulého roka sa snažia sprostredkovať dohodu medzi oboma stranami najmä Egypt, Katar a Spojené štáty. Dohodu sa však ani po viac než rok trvajúcej vojne doteraz nepodarilo uzavrieť.



Vojna v Pásme Gazy sa začala 7. októbra 2023 teroristickým útokom hnutia Hamas na Izrael, počas ktorého palestínski útočníci zabili takmer 1200 ľudí a ďalších viac ako 250 uniesli. Vojenské operácie Izraela v Pásme Gazy si doteraz podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom vyžiadali už vyše 44.800 obetí, úrady v Gaze však nerozlišujú medzi civilnými a vojenskými obeťami. OSN tieto údaje považuje za spoľahlivé.



V Pásme Gazy sa stále nachádza približne 100 izraelských rukojemníkov, pričom sa predpokladá, že najmenej tretina z nich je mŕtva.