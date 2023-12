WSJ: Izraelskí a katarskí predstavitelia sa stretnú v Osle

Oslo 16. decembra (TASR) - Izraelskí a katarskí predstavitelia sa v sobotu stretnú v nórskom hlavnom meste Oslo v snahe obnoviť rokovania o prepustení rukojemníkov, ktorých zajalo palestínske militantné hnutie Hamas, výmenou za palestínskych väzňov v Izraeli. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na správy denníka The Wall Street Journal (WSJ).



Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání sa v Osle stretne Davidom Barneom, šéfom izraelskej rozviedky Mosad, citoval WSJ zdroje oboznámené so stretnutím. Barnea sa podľa nich zrejme stretne aj s predstaviteľmi Egypta.



Obnoveniu rokovaniam o novej dohode o rukojemníkoch bránia významné prekážky vrátane rozporov v rámci hnutia Hamas o možných podmienkach tejto dohody, uviedli nemenované zdroje.



K stretnutiu v Nórsku prichádza deň po tom, ako izraelskí vojaci nedopatrením zastrelili troch rukojemníkov počas bojov v Pásme Gazy.



Krátko po armádnom vyhlásení niekoľko rodinných príslušníkov rukojemníkov, ktorých stále zadržiava Hamas v pobrežnej enkláve, verejne vyzvali izraelskú vládu, aby predložila plán pre novú dohodu so zámerom čo najskôr zabezpečiť ich prepustenie.



Počas týždeň trvajúceho prímeria, na ktorom sa Izrael a Hamas dohodli za pomoci sprostredkovateľov koncom novembra, bolo postupne prepustených 105 rukojemníkov vrátane 80 Izraelčanov. Výmenou za to sa na slobodu dostalo 240 palestínskych väzňov zadržiavaných Izraelom.