WSJ: Japonsko zvažuje dodať USA muníciu na zásoby pre Ukrajinu

Tokio 15. júna (TASR) - Japonsko rokuje o poskytnutí delostreleckej munície pre Spojené štáty, aby tak posilnilo zásoby pre ukrajinskú protiofenzívu proti ruským silám. Vo štvrtok o tom napísal americký denník The Wall Street Journal (WSJ). TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Japonsko zvažuje dodanie 155 milimetrovej delostreleckej munície podľa dohody, ktorá mu umožňuje zdieľať muníciu s USA v rámci ich dlhodobej bezpečnostnej aliancie, uviedol WSJ s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou.



Tokio sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pridalo k západným sankciám voči Moskve, pri vývoze vojenského materiálu však dodržiava prísne pravidlá. Kyjevu zatiaľ poslalo iba neútočné prostriedky, ako sú nepriestrelné vesty či prilby. V máji Ukrajine prisľúbilo dodávku zhruba 100 vojenských vozidiel.



Americký minister obrany Lloyd Austin začiatkom júna v Tokiu rokoval so svojím japonským kolegom Jasukazom Hamadom. Po stretnutí ocenil Japonsko za vojenskú podporu Ukrajiny a dodal, že ďalšia pomoc by bola vítaná, pripomenul britský denník The Guardian.