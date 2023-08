WSJ: Kvôli vojne prišlo o ruky alebo nohy do 50.000 Ukrajincov

Kyjev/Praha 2. augusta (TASR) - Počas 17 mesiacov vojny na Ukrajine sa invalidmi stalo od 20.000 do 50.000 Ukrajincov, ktorí v dôsledku zranenia zostali bez jednej alebo viacerých končatín. Ide o údaj porovnateľný s počtom amputácií vykonaných počas prvej svetovej vojny.



S odvolaním sa na odhad najväčšieho svetového výrobcu protéz končatín - nemeckej spoločnosti Ottobock - a jej partnerov v sektore zdravotníctva o tom napísal denník The Wall Street Journal (WSJ) citovaný stanicou Rádio Sloboda (RFE/RL).



WSJ pritom uviedol, že skutočný počet invalidov s amputovanými končatinami môže byť vyšší, pretože výroba protéz si vyžaduje čas a okrem toho niektorí ranení čakajú na amputáciu aj niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov po úraze.



Náklady na jednotlivé protézy môžu dosiahnuť až 50.000 eur. Ukrajinské úrady platia za každého zraneného príslušníka ozbrojených formácii zhruba 20.000 eur. Civilisti si často nemôžu liečbu dovoliť vôbec a musia sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na charitatívne organizácie.



Jedna z takýchto organizácií, kyjevská humanitárna nadácia Houp Foundation, odhaduje, že počet Ukrajincov vážne zranených vo vojne dosahuje 200.000 a z nich približne 20.000 utrpelo zranenia, pri ktorých bola nutná amputácia.



WSJ pripomenul, že počas prvej svetovej vojny bolo nutné amputáciu vykonať 41.000 Britom a 67.000 Nemcom.