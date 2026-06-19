< sekcia Zahraničie
WSJ: Pentagón potrebuje 80 mld. USD na vojnu s Iránom a ďalšie výdavky
Žiadosť o dodatočné finančné prostriedky sa týka financií pre Pentagón,rezort poľnohospodárstva či pre pomoc pri zvládaní katastrof. Dokument by podľa denníka mali poslanci prijať v najbližších dňoch.
Autor TASR
Washington 19. júna (TASR) - Americké ministerstvo obrany potrebuje 80 miliárd dolárov na pokrytie nákladov spojených s vojnou v Iráne, ako aj ďalších výdavkov, ktoré s konfliktom nesúvisia, povedal poslancom tento týždeň námestník ministra obrany USA Stephen Feinberg. Vo štvrtok o tom informoval denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Žiadosť o dodatočné finančné prostriedky sa týka financií pre Pentagón, rezort poľnohospodárstva či pre pomoc pri zvládaní katastrof. Dokument by podľa denníka mali poslanci prijať v najbližších dňoch. Agentúra Reuters upozorňuje, že túto správu nedokázala bezprostredne overiť.
Predstaviteľ ministerstva obrany USA ešte v apríli odhadoval, že vojna na Blízkom východe stála USA približne 25 miliárd, píše Reuters. Skutočné náklady však nie sú známe a pôvodná žiadosť o dodatočné financovanie vo výške 200 miliárd dolárov sa stretla s odporom zo strany poslancov.
Russell Vought, zodpovedný za rozpočtové otázky Bieleho domu, na aprílovom zasadnutí rozpočtového výboru Snemovne reprezentantov uviedol, že nemá žiadny odhad nákladov na vojnu, zatiaľ čo obhajoval žiadosť prezidenta Donalda Trumpa o ročný vojenský rozpočet vo výške 1,5 bilióna dolárov.
Žiadosť o dodatočné finančné prostriedky sa týka financií pre Pentagón, rezort poľnohospodárstva či pre pomoc pri zvládaní katastrof. Dokument by podľa denníka mali poslanci prijať v najbližších dňoch. Agentúra Reuters upozorňuje, že túto správu nedokázala bezprostredne overiť.
Predstaviteľ ministerstva obrany USA ešte v apríli odhadoval, že vojna na Blízkom východe stála USA približne 25 miliárd, píše Reuters. Skutočné náklady však nie sú známe a pôvodná žiadosť o dodatočné financovanie vo výške 200 miliárd dolárov sa stretla s odporom zo strany poslancov.
Russell Vought, zodpovedný za rozpočtové otázky Bieleho domu, na aprílovom zasadnutí rozpočtového výboru Snemovne reprezentantov uviedol, že nemá žiadny odhad nákladov na vojnu, zatiaľ čo obhajoval žiadosť prezidenta Donalda Trumpa o ročný vojenský rozpočet vo výške 1,5 bilióna dolárov.