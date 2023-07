WSJ: Poľsko tajne poslalo Ukrajine bojové vrtuľníky Mi-24

New York 9. júla (TASR) - Poľsko nedávno tajne dodalo Ukrajine približne desať bojových vrtuľníkov MI-24 sovietskej výroby. S odvolaním sa na viaceré anonymné zdroje to v nedeľu napísal americký denník The Wall Street Journal (WSJ), informuje televízna stanica Sky News.



WSJ však zdôrazňuje, že ukrajinské letectvo aj po tejto dodávke disponuje - v porovnaní s Ruskom - menším počtom strojov, ktoré sú vybavené menej sofistikovanými útočnými aj obrannými systémami.



Poľský prezident Andrzej Duda začiatkom apríla vyhlásil, že Varšava už dodala Ukrajine štyri stíhačky sovietskej výroby typu MIG-29, štyri ďalšie sú v procese odovzdávania a ďalších šesť by mal Kyjev dostať v blízkej budúcnosti. Celkovo by teda malo ísť o 14 strojov tohto typu.



Duda vtedy tiež poznamenal, že ak to bude potrebné, Poľsko by mohlo poskytnúť ukrajinským silám celú svoju letku 28 stíhačiek MiG-29. K tomu by mohlo dôjsť vtedy, keď Poľsko získa nové moderné stíhačky, ktoré si objednalo od Južnej Kórey a USA.



Poľsko od vlaňajšieho začiatku ruskej invázie patrí medzi najodhodlanejších podporovateľov Kyjeva a dodávateľov vojenskej pomoci na Ukrajinu. Len do polovice apríla dodalo Ukrajincom vojenskú pomoc v hodnote približne tri miliardy eur.