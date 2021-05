Pred pandémiou hospitalizovali výskumníkov z wuchanského laboratória

Washington 24. mája (TASR) - Traja výskumníci z virologického inštitútu v čínskom meste Wu-chan v novembri 2019, krátko pred vypuknutím pandémie koronavírusu, ochoreli a liečili sa v nemocnici. Informoval o tom denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na správu amerických tajných služieb, ktorej obsah doteraz nebol známy.



Podľa WSJ môže táto správa podporiť čoraz častejšie výzvy na dôkladnejšie preskúmanie nepotvrdenej teórie, že nový typ koronavírusu mohol uniknúť z Wuchanského virologického inštitútu. Práve toto stredočínske mesto sa koncom roka 2019 stalo epicentrom pandémie, z ktorého sa vírus v ďalších mesiacoch rozšíril do celého sveta.



Tím expertov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý vo februári tohto roku skúmal pôvod koronavírusu priamo vo Wu-chane, označil teóriu o jeho úniku z miestneho laboratória za mimoriadne nepravdepodobnú. Odborníci WHO uviedli, že koronavírus sa pravdepodobne preniesol zo zvierat na človeka; ako konkrétne k tomu došlo, však nezistili. Za najpravdepodobnejší pôvodný zdroj nákazy vedci označili netopiere.



Už v predchádzajúcej správe tajných služieb USA, zverejnenej v januári - v posledných dňoch úradovania exprezidenta Donalda Trumpa - sa písalo o tom, že na jeseň 2019 ochorelo niekoľko bádateľov Wuchanského virologického inštitútu. Prejavovali sa u nich symptómy, ktoré mohli vyvolať bežné sezónne choroby, ale potenciálne aj koronavírusové ochorenie COVID-19.



Nová správa, o ktorej v nedeľu informoval denník WSJ, konkrétnejšie uviedla, že ochoreli traja pracovníci ústavu Wuchanského virologického inštitútu. Ich stav bol podľa nej natoľko vážny, že ich v novembri 2019 museli hospitalizovať.



Článok Wall Street Journalu bol zverejnený pred začiatkom Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA), orgánu WHO, ktorý by mal rozhodnúť o ďalšej fáze vyšetrovania počiatkov pandémie. Čína o šírení koronavírusu vo Wu-chane prvýkrát informovala koncom decembra 2019 s tým, že vírus bol detegovaný na miestnom trhovisku so zvieratami.



Administratíva predchádzajúceho amerického prezidenta Trumpa podporovala teóriu, že vírus sa rozšíril práve z Wuchanského virologického inštitútu. Vláda súčasného šéfa Bieleho domu Joea Bidena sa vyjadruje opatrnejšie a tvrdí, že je v tomto smere potrebné ďalšie vyšetrovanie.



Samotná Čína nepotvrdenú teóriu o úniku vírusu z wuchanského laboratória dlhodobo popiera. Naznačuje pritom, že nový typ koronavírusu sa mohol dostať do Číny z USA alebo iných krajín, napríklad prostredníctvom mrazených potravín.