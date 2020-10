Predstaviteľ USA navštívil Sýriu v úsilí o prepustenie Američanov

Washington 19. októbra (TASR) – Predstaviteľ Bieleho domu cestoval do Damasku na tajné stretnutia so zástupcami sýrskej vlády v snahe dosiahnuť prepustenie najmenej dvoch občanov USA, ktorých podľa predpokladov zadržiava režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Informovali o tom v sobotu noviny Wall Street Journal (WSJ).



Denník s odvolaním sa na nemenované zdroje z americkej vlády uviedol, že Kash Patel, ktorý patrí k hlavným predstaviteľom úradu prezidenta Donalda Trumpa pre boj proti terorizmu, cestoval skôr v priebehu tohto roka do sýrskej metropoly.



Biely dom ani americké ministerstvo zahraničných vecí dosiaľ nereagovali na žiadosti o vyjadrenie, píše v správe agentúra Reuters.



Podľa Wall Street Journal bol Patel prvým takto vysoko postaveným predstaviteľom USA, ktorý sa v Sýrii stretol so zástupcami Asadovej vlády, za viac ako jedno desaťročie.



Spojené štáty pozastavili činnosť svojho veľvyslanectva v Damasku vo februári 2012 po tom, ako Asad v roku 2011 spustil tvrdý zásah voči protestujúcim, ktorí žiadali koniec jeho vlády, čo viedlo ku krvavej občianskej vojne v Sýrii.



Wall Street Journal uviedol, že predstavitelia USA dúfajú, že dohoda s Asadom by viedla k slobode pre novinára na voľnej nohe Austina Ticea, ktorý sa stratil počas práce v Sýrii v roku 2012, a sýrsko-amerického psychoterapeuta Majda Kamalmaza, ktorý zmizol po tom, ako ho zastavili na kontrolnom stanovišti sýrskej vlády v roku 2017.



Podľa denníka sa predpokladá, že sýrske orgány zadržiavali ďalších najmenej štyroch Američanov, o týchto prípadoch je však len málo informácií.