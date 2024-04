WSJ: Putin pravdepodobne nenariadil, aby Navaľného zabili

Londýn 27. apríla (TASR) - Americké spravodajské služby skonštatovali, že šéf Kremľa Vladimir Putin pravdepodobne nenariadil, aby opozičného lídra Alexeja Navaľného vo februári zabili v trestaneckej kolónii. V sobotu o tom s odvolaním sa na americký denník The Wall Street Journal (WSJ) informovala agentúra Reuters.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov Kremľa. Podľa ruských úradov zomrel 16. februára v trestaneckej kolónii IK-3, známej aj pod názvom Polárny vlk. Podľa oficiálnej verzie zomrel prirodzenou smrťou. Navaľného spolupracovníci sú presvedčení, že ho zavraždili. Toto tvrdenie chcú podložiť aj dôkazmi.



Kremeľ opakovane poprel akékoľvek účasť štátu na smrti Navaľného. Putin ju v marci označil za nešťastnú a povedal, že bol pripravený politika vydať Západu v rámci výmeny väzňov za predpokladu, že sa Navaľnyj nikdy nevráti do Ruska. Aj Navaľného spojenci tvrdili, že sa takéto rokovania viedli.



WSJ citujúc nemenovaných predstaviteľov oboznámených so záležitosťou napísal, že americké tajné služby dospeli k záveru, že Putin pravdepodobne nenariadil, aby Navaľného vo februári zabili.



Washington však podľa denníka Putina nezbavil celkovej zodpovednosti vzhľadom na to, že Navaľnyj bol terčom ruských úradov niekoľko rokov. Vo väzení si odpykával 19-ročný trest odňatia slobody za "extrémizmus", čo Západ považoval za politicky motivované obvinenie.



Navaľného zadržali a vzali do väzby v januári 2021 - v deň jeho návratu návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou novičok. Z pokusu o otrávenie obvinil Kremeľ, ten to poprel.



Agentúra Reuters vo svojej správe upozornila, že nemôže nezávisle overiť tvrdenia, ktoré zazneli v článku amerického denníka. WSJ sa v ňom odvolával na zdroje, podľa ktorých boli závery amerických tajných služieb "široko akceptované v rámci spravodajskej komunity a zhodli sa na nich aj viaceré americké agentúry vrátane Úradu spravodajskej služby (CIA)".



Závery podľa zdrojov vychádzali z množstva informácií vrátane utajovaných spravodajských údajov aj z analýzy verejne známych faktov, medzi ktoré patrí načasovanie Navaľného smrti a to, ako zatienila marcové prezidentské voľby v Rusku.



V článku WSJ je uvedený aj Leonid Volkov, vysokopostavený poradca Navaľného, ktorý zistenia Američanov označil za naivné a smiešne.