Wall Street Journal: Rusko a USA rokujú o výmene väzňov

Washington/Praha 11. septembra (TASR) - Rusko a Spojené štáty pokračujú v rokovaniach o výmene väzňov, v rámci ktorých sa spomínajú aj mená opozičných politikov odsúdených v Rusku vrátane Alexeja Navaľného.



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) to napísal denník Wall Street Journal (WSJ) v článku, ktorého autori sa odvolávajú na zdroje z radov nemenovaných predstaviteľov vlád západných krajín, informuje TASR.



V uvedenom článku sa píše, že Moskva trvá na prepustení Vadima Krasikova, údajného zamestnanca ruských tajných služieb odsúdeného v Nemecku za vraždu bývalého poľného veliteľa čečenských separatistov Zelimchana Changošviliho.



Na rokovaniach sa údajne spomínajú aj mená amerických občanov Paula Whelana, odsúdeného v Rusku za špionáž, a novinára WSJ Evana Gershkovicha, ktorý je od jari v moskovskej vyšetrovacej väznici pre rovnaké obvinenia.



Podľa citovaných zdrojov sa nedá vylúčiť ani zložitejšia výmenná schéma, v rámci ktorej budú do zoznamu zaradení aj ruskí opoziční politici uznaní na Západe za politických väzňov. Jedným z nich je aj Alexej Navaľnyj, ktorý bol nedávno odsúdený na 19 rokov odňatia slobody vo väzenskom tábore s osobitným režimom.



Moskva nateraz na zverejnenie týchto informácií nijako nereagovala.



V článku WSJ sa však uvádza, že príkaz dosiahnuť prepustenie Vadima Krasikova vydal osobne ruský prezident Vladimir Putin. Touto otázkou sa zaoberá tajomník Bezpečnostnej rady Nikolaj Patrušev.



WSJ podotýka, že na rozdiel od Viktora Buta, ktorý bol väznený v USA a vymenený za americkú basketbalistku Brittney Greinerovú odsúdenú v Rusku za prechovávanie drog, je Krasikov mimo dosahu americkej jurisdikcie, keďže je vo väzení v Nemecku. WSJ konštatuje, že tento fakt spôsobuje pri rokovaniach dodatočné komplikácie.



Krasikova, ktorý používal doklady na meno Vadim Sokolov, odsúdili v Berlíne v decembri 2021. Súd dospel k záveru, že Krasikov konal na príkaz z Moskvy. Vraždu Changošviliho súd v Berlíne už v roku 2019 označil za akt štátneho terorizmu.



Podľa zistení novinárov Krasikov by mohol byť veteránom špeciálnych jednotiek Vympel a vysokým dôstojníkom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Moskva účasť na Changošviliho vražde popiera.



Prezident USA Joe Biden v júli uviedol, že vážne uvažuje o tom, že sa bude usilovať o výmenu väzňa Evana Gershkovicha, ale neuviedol žiadne podrobnosti. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pred tým - v apríli - uviedol, že Rusko bude o výmene uvažovať až po vynesení rozsudku v Gershkovichovom prípade.



Berlín sa nevyjadril, či by uvažoval o výmene Krasikova. Takáto výmena by však v Nemecku mohla naraziť na prekážky, lebo tamojší právnici vydali vlani právne stanovisko, podľa ktorého odsúdeného vraha nemožno vymeniť.