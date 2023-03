WSJ: Si Ťin-pching sa má rozprávať so Zelenským

Peking 13. marca (TASR) - Čínsky prezident Si Ťin-pching má čoskoro telefonovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, a to vôbec prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Ich video-hovor sa má uskutočniť zrejme po tom, ako Si Ťin-pching na budúci týždeň navštívi Moskvu. S odvolaním sa na nemenované zdroje dobre oboznámené so situáciou o tom v pondelok informoval denník The Wall Street Journal (WSJ).



Niektoré z citovaných zdrojov uviedli, že plánované stretnutie čínskeho lídra s ruskými prezidentom Vladimirom Putinom aj video-hovor so Zelenským odzrkadľujú snahy Pekingu zohrávať aktívnejšiu úlohu v rámci snáh o ukončenie vojny na Ukrajine.



Čína sa nedávno ponúkla na sprostredkovanie mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou. Táto iniciatíva však na Západe vyvolala skeptickú reakciu vzhľadom na diplomatickú podporu Ruska zo strany Pekingu, pripomenula agentúra Reuters.



Peking uzavrel vlani vo februári s Moskvou tzv. partnerstvo bez hraníc, a to len niekoľko týždňov pred vypuknutím ruskej invázie na Ukrajinu. Obe krajiny odvtedy opakovane deklarujú neochvejnosť svojich vzájomných vzťahov.



Komunistická Čína dlhodobo odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a kritizuje západné sankcie voči Moskve. V poslednej dobe sa na Západe objavili aj obavy, že by Peking mohol začať Rusku dodávať aj zbrane a muníciu.