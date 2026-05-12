WSJ: Spojené arabské emiráty útočili v apríli na Irán
Autor TASR
Washington 12. mája (TASR) – Spojené arabské emiráty (SAE) uskutočnili v apríli útoky na Irán, informoval s odvolaním sa na svoje zdroje americký denník Wall Street Journal (WSJ). Účasť SAE na vojne v Perzskom zálive dosiaľ nebola známa, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Denník v pondelkovom článku uviedol, že cieľom útokov SAE bola aj rafinéria na iránskom ostrove Láván a odohrali sa približne v čase, keď prezident USA Donald Trump oznamoval prímerie po piatich týždňoch leteckých úderov na islamskú republiku.
Spojené štáty útoky emirátov v tajnosti privítali, tvrdia tiež zdroje WSJ, ktorý nešpecifikoval, kedy k ním presne došlo.
Iránska štátna televízia IRIB dopoludnia 8. apríla oznámila, že "sa uskutočnili raketové a dronové údery na emiráty a Kuvajt niekoľko hodín po útoku na ropné zariadenia na ostrove Láván v Iráne“, ktorý bol podľa nej cieľom „zbabelého útoku“ o 10.00 h miestneho času (8.30 h SELČ).
V ten istý deň, niekoľko hodín po začiatku prímeria, Spojené arabské emiráty oznámili, že boli cieľom 17 iránskych rakiet a 35 dronov.
