WSJ: Spojené štáty zasiahli muničný sklad v iránskom Isfaháne
Autor TASR
Washington/Teherán 31. marca (TASR) - Spojené štáty v noci na utorok zaútočili na veľký muničný sklad v iránskom meste Isfahán, napísal denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.
Spojené štáty podľa WSJ pri útoku použili veľké množstvo protibunkrových bômb určených na preniknutie do cieľov hlboko pod zemou, pričom každá z nich vážila približne 900 kilogramov.
Prezident USA Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social v noci zdieľal 31-sekundové video obrovskej explózie bez uvedenia akýchkoľvek podrobností. Podľa viacerých amerických médií šlo práve o úder v Isfaháne. Na videu vidieť sériu explózií, čo môže naznačovať postupné vybuchovanie uskladnenej munície po prvotnom zásahu.
Spravodajcovia agentúry AFP nadránom informovali o silných výbuchoch aj v okolí metropoly Teherán. V ich dôsledku boli vo viacerých častiach mesta hlásené výpadky elektriny.
Výbuchy bolo v utorok ráno počuť aj nad Jeruzalemom. Izraelská armáda krátko predtým na sociálnej sieti Telegram napísala, že jej protivzdušné systémy reagujú na iránske rakety. Záchranári bezprostredne neinformovali o mŕtvych ani ranených.
