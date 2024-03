WSJ: Spoločnosť Meta vyšetrujú v súvislosti s nezákonným predajom drog

New York 17. marca (TASR) - Americké úrady začali vyšetrovať spoločnosť Meta v súvislosti s nezákonným predajom drog, ku ktorému dochádza prostredníctvom jej platforiem. Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informoval denník The Wall Street Journal (WSJ).



WSJ vo svojej správe citoval dokumenty a vyjadrenia osôb oboznámených s predmetnou záležitosťou. Prokuratúra v americkom štáte Virgínia podľa amerického denníka vyšetruje, či Meta, respektíve platformy sociálnych médií tejto spoločnosti neuľahčujú nelegálny predaj drog a neprofitujú z neho.



Podľa kópií dokumentov, do ktorých mal možnosť nahliadnuť WSJ, vyšetrovatelia preverujú podozrenia z porušovania protidrogovej legislatívy a "nezákonného predaja drog prostredníctvom platforiem spoločnosti Meta". S vyšetrovaním pomáha aj americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).



Meta vo svojej reakcii uviedla, že predaj nelegálnych drog je v rozpore s jej vlastnými zásadami a preto pracuje na tom, aby takýto obsah identifikovala a odstránila, pričom "aktívne spolupracuje" s orgánmi činnými v trestnom konaní.



Nick Clegg, prezident Mety pre globálne záležitosti, v piatok uviedol, že spoločnosť sa pridala k iniciatíve amerického ministerstva zahraničných vecí, OSN a aplikácie Snapchat, ktorej cieľom je zamedziť predaju syntetických drog na internete a informovať používateľov o súvisiacich rizikách.



"Epidémia (užívania) opioidov je závažným problémom verejného zdravia, ktorý si vyžaduje opatrenia zo strany všetkých zložiek americkej spoločnosti," uviedol Clegg. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zomrelo medzi rokmi 1999 až 2022 na predávkovanie opioidmi viac ako 700.000 ľudí.