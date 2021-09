Taliban umožní zhruba 200 cudzincom odletieť do Kataru

Kábul 9. septembra (TASR) – Militantné hnutie Taliban umožní zhruba 200 Američanom a občanom ďalších krajín vo štvrtok odletieť z Kábulu do Kataru. Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ). Pôjde o prvý takýto let, odkedy sa z krajiny stiahli americké jednotky.



Nemenovaný katarský predstaviteľ denníku WSJ potvrdil, že z Medzinárodného letiska Hámida Karzaja v Kábule by mal vo štvrtok odštartovať stroj typu Boeing 777 spoločnosti Qatar Airways. Na jeho palube by malo byť zhruba 200 cudzích štátnych príslušníkov.



Očakávaný let by znamenal obnovenie medzinárodnej osobnej dopravy na kábulskom letisku. „Očakáva sa, že po (prvom lete) budú denne lietať letecké linky do zahraničia," uviedol vysoký katarský predstaviteľ pre WSJ.



Nemenovaný predstaviteľ dodal, že nepôjde o evakuačný let, pretože všetci pasažieri majú iné ako afganské občianstvo, všetci majú vybavené víza a majú kúpené letenky.



Spoločnosť Qatar Airways ľudí na letisko dopraví pomocou mikrobusov. Vozidlá už boli vo štvrtok ráno zaparkované pred jedným z kábulských hotelov. Jedno z vozidiel malo rozbité čelné sklo spôsobené strelnou zbraňou, píše WSJ.



Taliban tvrdí, že zahraniční občania budú môcť slobodne opustiť krajinu. Počas utorkovej tlačovej konferencie ale predstavitelia hnutia spresnili, že to musia urobiť legálnou cestou. Okrem pasov musia byť držiteľmi víz do cieľových krajín.



Katar podľa WSJ spolupracuje s Talibanom na rýchlom znovuotvorení kábulského letiska. Vzdušný prístav je oficiálne zatvorený od odsunu amerických jednotiek z krajiny. Minulý týždeň v stredu tam však pristál katarský stroj. Na jeho palube boli experti, ktorí mali preskúmať „bezpečnostné a prevádzkové aspekty týkajúce sa letiska". Katar neskôr oznámil, že usilovne pracuje na rýchlom obnovení prevádzky.