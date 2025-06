WSJ: Trump tlačí na Senát, aby oslabil avizované sankcie voči Rusku

Washington 7. júna (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa sa snaží presvedčiť republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, aby výrazne zmiernil svoj návrh zákona o sankciách voči Rusku. Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ), píše TASR.



Kľúčovým ustanovením návrhu zákona, ktorý už podporilo 82 senátorov, je návrh na uvalenie sankcií proti kľúčovým ruským predstaviteľom a sektorom. Zaviedli by sa aj 500-percentné clá pre krajiny nakupujúce ruskú ropu, plyn a urán.



Zdroje WSJ uviedli, že Biely dom a ďalší predstavitelia administratívy USA v posledných týždňoch kontaktovali Grahamov tím a naliehali, aby zmiernil tento návrh. Nabádali ho, aby doň zahrnul výnimky, ktoré by Trumpovi umožnili vybrať si, kto alebo čo bude podliehať sankciám. Grahama tiež požiadali, aby v texte návrhu zákona nahradil slová „musí“ slovami „môže“, čím by sa odstránila záväznosť daných pasáží.



WSJ poznamenal, že v princípe každá administratíva žiada o zmeny v dôležitých návrhoch zákonov a často sa snaží o formuláciu, ktorá prezidentovi dáva väčšie rozhodovacie právomoci. Ako však uviedli zdroje novín, návrh tohto zákona sa takto zmení na „bezzubý“. WSJ podotkol, že Trump už aj tak má možnosť uvaliť sankcie podľa vlastného uváženia.



WSJ však uvádza, že Trump sa obáva, že Grahamom navrhovaný zákon by mohol poškodiť jeho cieľ obnoviť vzťahy medzi USA a Ruskom, aj keď sa zároveň snaží ukončiť vojnu rozpútanú Ruskom voči Ukrajine.