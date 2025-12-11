< sekcia Zahraničie
Trumpov plán zahŕňa údajne aj obnovenie ruských dodávok ropy do Európy
Tieto plány sú podľa správy podrobne opísané v prílohách k mierovým návrhom, ktoré v posledných týždňoch odovzdali európskym partnerom.
Moskva 11. decembra (TASR) – Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre mier na Ukrajine zahŕňa návrhy na obnovenie ruských energetických dodávok do Európy, veľkú investíciu USA do ťažby ruských vzácnych zemín a energetiky, ako aj využitie zmrazených štátnych aktív Ruska. Informoval o tom denník Wall Street Journal (WSJ), píše TASR podľa agentúry Reuters.
Na základe jedného z plánov by americké finančné firmy a iné podniky využili zmrazené ruské štátne aktíva v hodnote 200 miliárd dolárov na projekty na Ukrajine vrátane veľkého dátového centra odoberajúceho elektrinu zo Záporožskej jadrovej elektrárne. V súčasnosti ju ovládajú ruské sily, uviedol WSJ.
Americké firmy by investovali do ruských strategických sektorov, ako je ťažba minerálov vzácnych zemín a či ropy v Arktíde. Obnovili by sa aj dodávky ruských energetických surovín do západnej Európy a sveta, dodali noviny.
Nemenovaný európsky predstaviteľ podľa WSJ prirovnal takéto možné americko-ruské energetické dohody k ekonomickej verzii Jaltskej konferencie. Na tej si Sovietsky zväz, Spojené štáty a Británia rozdelili svoje sféry vplyvu v Európe po porážke nacistického Nemecka, napísal Reuters.
