WSJ: Ukrajina prišla o stíhačku F-16, bola zničená pri havárii

Washington 29. augusta (TASR) - Ukrajinská stíhačka F-16 americkej výroby bola v pondelok zničená pri havárii. Uviedol to vo štvrtok denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním na nemenovaného amerického predstaviteľa, píše TASR.



Prvotné informácie naznačujú, že stíhačku nezostrelila ruská armáda, haváriu pravdepodobne zapríčinila chyba pilota, povedal americký predstaviteľ.



Ukrajinské vzdušné sily správu o havárii stíhačky bezprostredne nekomentovali.



Dodávku prvých stíhačiek F-16 od západných spojencov na Ukrajinu oznámil začiatkom augusta ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Celkový počet týchto strojov, ktorými Kyjev v súčasnosti disponuje, nie je známy. Týždenník The Economist začiatkom augusta uviedol, že Ukrajina zatiaľ dostala desať stíhačiek F-16.