WSJ: USA nedodajú Ukrajine útočné drony, o ktoré opakovane žiadala

Washington 10. novembra (TASR) - Spojené štáty sa rozhodli, že Ukrajine neposkytnú moderné útočné bezpilotné lietadlá Grey Eagle MQ-1C, hoci ich o to opakovane žiadali Kyjev aj časť členov amerického Kongresu. Informoval o tom v noci na štvrtok denník Wall Street Journal (WSJ).



Podľa WSJ sa Pentagón postavil proti týmto zásielkam, lebo sa obával, že by mohli eskalovať konflikt a vyslať Moskve signál, že Spojené štáty poskytujú Ukrajine zbrane schopné zasiahnuť na území Ruska.



Americkí predstavitelia mali tiež obavy, že drony by mohli byť zostrelené, čím by nepriateľ, a síce Rusko, mohol získať prístup k niektorým z najnovších technológií, akými sú napríklad palubné kamery. Pri samotnom rozhodnutí však tieto riziká nezohrali hlavnú úlohu, napísal WSJ.



Hovorca spoločnosti General Atomics, ktorá vyrába drony Grey Eagle MQ-1C, pre WSJ potvrdil, že firma je s rozhodnutím Pentagónu oboznámená. Pentagón a Biely dom sa dosiaľ k článku WSJ nevyjadrili.



Bezpilotné lietadlá Grey Eagle MQ-1C sú vyzbrojené štyrmi laserom navádzanými strelami Hellfire a sú schopné lietať až vo výške 8000 metrov.