WSJ: Podľa USA chcú vagnerovci dodať Hizballáhu obranný systém

Moskva 3. novembra (TASR) - Spojené štáty majú spravodajské informácie, podľa ktorých plánuje ruská žoldnierska Vagnerova skupina poskytnúť libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh systém protivzdušnej obrany. S odvolaním sa nemenovaných amerických predstaviteľov to uviedol americký denník The Wall Street Journal (WSJ), informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Podľa WSJ plánujú vagnerovci Hizballáhu dodať systém Pancir-S1, ktorý na ochranu pred vzdušnými hrozbami kombinuje automatické kanóny a riadené strely zem - vzduch.



Nemenovaný predstaviteľ USA pre WSJ uviedol, že Washington ešte nepotvrdil zásielku tohto systému. Američania však monitorujú rokovania Vagnerovej skupiny a Hizballáhu, ktorý podporuje Irán. Protivzdušný systém by mal byť libanonským militantom dodaný cez Sýriu, kde Rusko od roku 2015 podporuje v občianskej vojne prezidenta Bašára Asada, uvádza WSJ.



Vagnerova skupina prešla po júnovej vzbure svojho zakladateľa Jevgenija Prigožina, ktorý neskôr zahynul pri nehode lietadla, pod kontrolu Kremľa. Na žiadosti o vyjadrenie nereagovala.



Iránske revolučné gardy založili Hizballáh v roku 1982 počas libanonskej občianskej vojny, ktorá trvala medzi rokmi 1975 a 1990. Išlo o súčasť snáh Teheránu rozšíriť Iránsku revolúciu do sveta. Po invázii Izraela do Libanonu v roku 1982 bojoval Hizballáh proti izraelským silám.



Hizballáh a Izrael pokračujú v cezhraničných prestrelkách aj po nedávnom vypuknutí vojny medzi židovským štátom a palestínskym hnutím Hamas, ktoré je spojencom libanonských militantov.