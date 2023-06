WSJ: USA zrejme dodajú Ukrajine ďalekonosný raketový systém ATACMS

Washington 29. júna (TASR) – Spojené štáty stoja tesne pred schválením dodávky ďalekonosného raketového systému ATACMS Ukrajine, informuje TASR na základe správy denníka The Wall Street Journal (WSJ), pre ktorý to uviedol vysoký ukrajinský predstaviteľ.



Armádny taktický raketový systém, skrátene ATACMS, má dosah približne 306 kilometrov. Americký prezident Joe Biden dodávku ešte nepodpísal čiastočne aj z obavy, že Ukrajina by zbrane mohla použiť na útoky na území Ruska a eskaláciu konfliktu.



Vysoký ukrajinský predstaviteľ z oblasti bezpečnosti pre denník WSJ vyhlásil, že Kyjev počas uplynulých týždňov zaznamenal pozitívne náznaky, podľa ktorých Spojené štáty zmenili názor na dodávku systému ATACMS.



Predstavitelia Ukrajiny apelujú na amerických partnerov, že ďalekonosný raketový systém potrebujú, okrem iného aj na to, aby mohli zasiahnuť ciele na Krymskom polostrove anektovanom Ruskom v roku 2014. Ruské jednotky ho požívajú okrem iného ako základňu na vzlet iránskych dronov, uvádzajú vyhlásenia Spojených štátov a ich európskych spojencov.