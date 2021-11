WTO odložila konferenciu kvôli novému koronavírusovému variantu

Ženeva 27. novembra (TASR) - Svetová obchodná organizácia (WTO) odložila svoju konferenciu, pôvodne naplánovanú na utorok v Ženeve, po tom čo Švajčiarsko zaviedlo nové cestovné obmedzenia kvôli novoobjavenému koronavírusovému variantu omikron. Uviedla to v sobotu agentúra AP.



Na konferencii MC12 v sídle WTO v Ženeve sa očakávalo uzavretie dlho očakávanej dohody o dotáciách, ktorá mala zabrániť nadmernému rybolovu vo svetových moriach.



Zástupcovia z viac než 164 členských štátov WTO súhlasili v piatok s odložením konferencie, keďže švajčiarske cestovné obmedzenia by znamenali, že nie všetci účastníci by sa mohli dostaviť osobne a virtuálny formát stretnutia nebol považovaný za plnohodnotnú voľbu.



"Konferencia sa nateraz odkladá - WTO učinila ťažké ale múdre rozhodnutie vzhľadom na epidemiologickú situáciu," napísal úrad EÚ pre medzinárodný obchod na Twitteri.