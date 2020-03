Čína zvoľnila opatrenia, obyvatelia Wu-chanu sa môžu vrátiť do práce

Wu-chan 23. marca (TASR) - Regionálne úrady v čínskom meste Wu-chan zvoľnili v nedeľu opatrenia zamerané proti šíreniu koronavírusu. Obyvatelia sa môžu začať vracať do práce. Mesto sa postupne opäť otvorí. Správu priniesol britský denník The Guardian.



Wu-chan začal prísne karanténne opatrenia uvoľňovať v čase, keď ich väčšina krajín začala naopak zavádzať.



Regionálne úrady povolili obyvateľom po dvoch mesiacoch vychádzať z domu. Tí, ktorí nemajú príznaky koronavírusu a doložia certifikát od svojho zamestnávateľa, sa môžu vrátiť späť do práce.



Úrady takisto potvrdili, že mesto sa postupne opäť otvorí, premávať začne aj verejná doprava.



Ľudia, ktorí v meste uviazli po tom, ako v meste začali platiť prísne opatrenia, môžu požiadať o odchod.



Čínske úrady zákaz vychádzania a ďalšie opatrenia zaviedli 23. januára.



Hoci počet prípadov domáceho prenosu vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, klesol, Čína zápasí s "privezenými" prípadmi nakazenia, ktorých potvrdený počet v nedeľu vzrástol o 39 na 353. Oznámila to v pondelok čínska Národná zdravotnícka komisia, ktorej údaje prevzala tlačová agentúra DPA.