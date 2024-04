Wüstner: Scholz by mal v spore o financovanie armády zakročiť

Berlín 10. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz by mal podľa predsedu Združenia Bundeswehru (nemeckých ozbrojených síl) André Wüstnera v spore o financovanie ozbrojených síl "rázne zakročiť". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na miestne zdroje.



"Ak naša vláda nechce, aby frázy ako obranyschopnosť, ochrana alebo vojenská spôsobilosť boli len prázdnymi slovami, musí kancelár Scholz využiť svoju právomoc, vydávať smernice a rázne zakročiť," povedal Wüstner v Berlíne.



Ak sa mu to nepodarí, "bod zlomu" musí byť vyhlásený za ukončený, prinajmenšom pre ozbrojené sily, dodal Wüstner.



Krátko po tom, ako Rusko vo februári 2022 začalo svoju vojenskú agresiu na Ukrajine, Scholz zaviedol pojem "bod zlomu", čím oznámil obrat v obrannej politike Nemecka.



Nemecká vláda sa zaviazala, že po prvý raz po desaťročiach investuje do armády dve percentá hrubého domáceho produktu, čo je dlhodobý cieľ NATO, a oznámila, že na tento účel vytvorí osobitný obranný fond vo výške 100 miliárd eur.



Wüstner varoval, že nemecký obranný priemysel nebude schopný pokračovať v naliehavo potrebnom rozširovaní svojich kapacít, ktoré sa podľa neho len začalo, ak sa o čerpaní finančných prostriedkov rozhodne do konca tohto roka bez toho, aby bol jasný ďalší postup.



Podľa ministerstva obrany je v súčasnosti "viazaných" približne 80 percent osobitného fondu, čo sa týka záväzných rozhodnutí, ako sú zmluvy, záväzné objednávky alebo politické rozhodnutia. Do konca tohto roka bude takto viazaných 100 percent fondu. Predpokladá sa, že osobitný fond bude fungovať do roku 2027.



"Je dobré, že mnohí členovia vládnej koalície, ale aj opozície, teraz hovoria o zvýšení rozpočtu na obranu. Lepšie by však bolo, keby to i skutočne urobili," povedal Wüstner. Nemecký minister obrany Boris Pistorius formuloval dodatočné požiadavky vo výške približne 6,7 miliardy eur.



Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung v pondelok uviedol, že špeciálny fond už prakticky "neexistuje". "Osobitný fond pre Bundeswehr vo výške 100 miliárd eur nestačí," uviedli noviny.



V súčasnosti nie je jasné, ako sa budú získavať ďalšie finančné prostriedky po roku 2027.



"Naďalej by sme udržiavali Bundeswehr len s obmedzenými obrannými kapacitami a podobne ako po rozhodnutiach na samitoch vo Walese v roku 2014 a vo Varšave v roku 2016 by sme boli opäť vnímaní ako menej spoľahlivý spojenec v rámci NATO," vyhlásil Wüstner.